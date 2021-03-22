Borsa'da çok sert düşüş... İşlemlere ara verildi
Borsa İstanbul güne yüzde 6,65 düşüşle başladı. bu düşüşün ardından devre kesici uygulaması başladı. Saat 10,30'da işlemler yeniden başlayacak.
|22 Mart 2021 10:06
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Borsa İstanbul güne yüzde 6,65 düşüşle başladı. bu düşüşün ardından devre kesici uygulaması başladı. Saat 10,30'da işlemler yeniden başlayacak.
Yapılan açıklama şu şekilde
Saat 09:55:15 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.
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