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Borsa'da çok sert düşüş... İşlemlere ara verildi

Borsa İstanbul güne yüzde 6,65 düşüşle başladı. bu düşüşün ardından devre kesici uygulaması başladı. Saat 10,30'da işlemler yeniden başlayacak.
 22 Mart 2021 10:06
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Borsa'da çok sert düşüş... İşlemlere ara verildi

Borsa İstanbul güne yüzde 6,65 düşüşle başladı. bu düşüşün ardından devre kesici uygulaması başladı. Saat 10,30'da işlemler yeniden başlayacak.

Yapılan açıklama şu şekilde

Saat 09:55:15 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Memurlar.Net
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