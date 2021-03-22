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Samsun'da halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi öldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi yaşamını yitirdi.
|22 Mart 2021 10:12
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Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde sünger üretimi yapan bir iş yerinde çalışan Mustafa Çamaş'ın (41) üzerine halatı kopan vinç kolu düştü.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, Çamaş'ın yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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