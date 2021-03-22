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MEB'in 'Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması'nın' sonuçları belli oldu

22 Mart Dünya Su Günü'nde su tasarrufuna dikkati çekmek amacıyla il milli eğitim müdürlükleri arasında düzenlenen yarışmada, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Benim Adım Su" adlı filmle birincilik ödülü aldı
 22 Mart 2021 10:15
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MEB'in 'Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması'nın' sonuçları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 22 Mart Dünya Su Günü'nde su tasarrufuna dikkati çekmek ve öğrencilere bilinçli su tüketimi farkındalığı kazandırmak amacıyla il milli eğitim müdürlükleri arasında düzenlediği "Doğrusu Tasarruf Kısa Film Yarışması'nın" kazananları belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Benim Adım Su" adlı filmle birincilik ödülüne değer görüldü.

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Güneş Dua Su" isimli filmle ikincilik, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Çizgi Çek" isimli filmle üçüncülük, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise "Tulumba" isimli filmle mansiyon ödülünü aldı.

Yarışmada ayrıca, hazırladıkları filmdeki su sahnelerini animasyonla yapan ve filmin sonunda, "Bu filmin çekimleri boyunca bir damla su bile boşuna akıtılmamıştır" bilgisini aktaran İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekibi de "Kuru" isimli filmiyle seçici kurulun özel teşekkürüne değer görüldü.

Seçici kurulda Yönetmen Derviş Zaim, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, Film Yapımcısı ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren, oyuncu Demir Karahan ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgü Yolcu yer aldı.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya katılan il milli eğitim müdürlüklerinin filmlerinde eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve yardımcı personeller olmak üzere eğitimin her alanından isimlere yer verildi.
Anadolu Ajansı
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