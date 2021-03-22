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'Deniz Baykal, Erdoğan'la görüşeceğim dedikten sonra hastanelik oldu'

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Deniz Baykal'ın kaset kumpasından sonra ikinci bir operasyon yapılarak sağlığıyla oynandığını söyledi.
 22 Mart 2021 10:34
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'Deniz Baykal, Erdoğan'la görüşeceğim dedikten sonra hastanelik oldu'

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, özel bir televizyon kanalına katıldı

Sayan, gündeme dair konular hakkında değerlendirme yaptığı programda, Deniz Baykal'a yapılan kaset kumpasına da değindi.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEĞİM DEDİ"

Bu kumpas ile CHP'den uzaklaştırılan Baykal'ın, zamanla tekrar geri dönme emareleri göstermesi üzerine ikinci bir operasyonla sağlığı ile oynandığını iddia etti.

Sayan, "Bir diğeri de Sayın Baykal kriz geçirmeden 10-20 gün önce Sayın Erdoğan ile görüşmeye gidecekti, görüşmek istiyordu daha randevu istememişti. Bizi topladı, 'Sayın Erdoğan ile görüşeceğim. Bu ülkenin birlik ve beraberliği için, ülkenin dış politikası için biz birlikte mücadele edeceğiz. Ben aday olursam, adaylığımda bu süreçte bu minvalde gidecek. Milli ve yerli olacağız. Birbirimize düşmanlık, kin, haset beslemeden karşılıklı bir anlayış içerisinde biz bu işi götüreceğiz.' dedi.

BU OLAYLARDAN SONRA BAYKAL'IN BEYNİNDE PIHTI ATTI

Bu olaylardan sonra Baykal'ın beyninde pıhtı attı. Ondan sonraki süreci de biliyorum, ailesinden de dinledim. Sağlıklı gittiğine dair şüphelerim var. Ben Sayın Baykal'a operasyon yapıldığı kanaatindeyim. Kim ne derse desin. Şahsi kanaatim.

"TEDAVİ ŞEKLİ BİLE YANLIŞTI"

Kaset birinci operasyondu. Baykal'ın bu operasyon sonrasında yerli ve milli bir muhalefet duruşu sergileyeceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el ele vererek bu ülkeyi şahlandırıcağını düşünen güçler, bir operasyon daha yaptı. Sayın Baykal'ın sağlığıyla oynandı... Beynine pıhtı attı. Tedavi şekli bile yanlıştı.

Ben planı da biliyorum, programı da biliyorum. Ben iyi bir siyasetçiyim. Tevazunun dışına çıkarak kendimizi övmek ukalalık olarak algılanmasın. Ben doğuyu da batıyı da bilen Kürdü de Türkü de bilen, dolayısıyla ikisi arasındaki köprüyü de iyi kurabilen bir vatandaşım." dedi.

Sayan, bu operasyonu kimin yaptığı sorusu üzerine,"Kaset kumpasını yapan kim ise, Türkiye'yi yok etmek isteyen kim ise, PKK'nın uzantılarını besleyen kim ise onlar yaptı." dedi.
Memurlar.Net
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