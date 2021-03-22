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İstanbul MEM'in, yüz yüze ilk yardım eğitimi dayatmasına tepki!

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimlerini, ilk etapta bir gün yüz yüze bir gün uzaktan olmak üzere iki gün verilirken yeni bir kararla tamamını yüz yüze vermeye karar verdi.
 22 Mart 2021 10:36
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İstanbul MEM'in, yüz yüze ilk yardım eğitimi dayatmasına tepki!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen, öğrenci ve velilerde bilinç oluşturulması amacıyla İlk Yardım eğitimleri başlattı. İlk etapta eğitimler öğretmenlere bir gün yüz yüze bir gün uzaktan olmak üzere iki gün verilirken yeni bir kararla tamamının yüz yüze verilmesine karar verildi.

Seminerlere katılım için tüm öğretmenler zorunlu tutuluyorlar. Öğretmenler pandemi şartlarında böyle bir seminere katılmak istemiyorlar. Üstelik Bakanlığın tüm öğretmenlere zorunlu olacağına ilişkin bir talimatı da yok.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü seminerler için Avrupa yakası için Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anadolu Yakası Validebağ Fen Lisesi'ni seçmiş. Yani öğretmenler İstanbul'da artan Covid-19 sayılarına rağmen birkaç toplu taşıma aracı değiştirerek seminere katılmaya zorlanıyorlar. Seminerler hafta içi olacağı için doğal olarak öğretmenlerin okuldaki derslerinde de aksamalar olacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü talebe göre seminer düzenlemelidir. Öğretmenleri bu şartlarda seminer gibi kendi iradeleri ile katılmaları gereken bir konuda zorlamak doğru bir yaklaşım olmadığı gibi ağır sonuçlara yol açabilecek bir uygulama olacaktır.

Maksut BALMUK

Memurlar.Net
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