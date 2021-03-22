Aleyna Tilki, rol aldığı diziden 2 milyon TL aldı
Aleyna Tilki, dijital platformda başrolü Cemal Can Seven'le paylaştığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisi için 2 milyon TL aldığı iddialarına cevap verdi.
|22 Mart 2021 10:41
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Tilki, dijital platformda başrolü Cemal Can Seven'le paylaştığı 'İşte Bu Benim Masalım' dizisi için 2 milyon TL aldığı iddialarıyla ilgili soru üzerine, "Yani evet ama çocukken böyle sorulara cevap veriyordum artık abla oldum, biraz ayıp geliyor böyle paraları falan konuşmak. Olabilir gerçeklik payı var." ifadelerini kullandı.
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