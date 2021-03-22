1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Nurettin Canikli, Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Canikli'nin açıklamasında Naci Ağbal'ın neden görevden alındığına da değinildi. Canikli, para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığı, piyasa beklentileri üzerinde faiz artışı yapıldığı, bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşünüldüğü için Merkez Bankası başkanının değiştirildiğini söyledi.
 22 Mart 2021 11:27
+Aa- Yazdır
Nurettin Canikli, Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Merkez Bankası başkanlarına Kanunla verilen öncelikli görev fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Bugüne kadar görev yapan tüm Merkez Bankası başkanları Kanunla verilen fiyat istikrarının sağlanması hedefine hep sadık kalmışlardır.

Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen herhangi birisinin bu hedefin dışına çıkması mümkün değildir, eşyanın tabiatına aykırıdır.

Hükümetlerin temel hedefi olan istikrarlı büyümenin ancak öngörülebilir ve makul seviyelerde kontrol edilebilen fiyatlar genel düzeyi ile gerçekleştirilebildiği bilimsel bir olgudur. Para politikası araçları da bu gerçek göz önünde bulundurularak dizayn edilir.

TL cinsi varlıklara sağlanan reel getirinin pozitif bir değerde dengelenmesi, TL cinsi varlıklara olan talebin canlı tutulması için gereklidir. Negatif reel faizin TL cinsi varlıklardan altın ve dövize doğru yönelişi ve dolarizasyonu hızlandırdığı bilinmektedir ve görülmüştür.

Ekonomi tek bir dengeden ibaret değildir, bir dengeler manzumesidir. Tüm bu dengelerin birlikte değerlendirilmesi ve modellenmesi gerekir. Pozitif reel faizin para ikamesini durduracak, hatta ters para ikamesinin önünü açacak seviyede olması rasyonel olmanın bir gereğidir.

Diğer taraftan, pozitif reel faizin optimal seviyede olması da bir zorunluluktur. Optimal seviyenin altında kalan reel faiz oranı dolarizasyon akışını durdurmaz. Optimal seviyenin üzerinde belirlenen reel faiz ise ekonomi için maliyetler ortaya çıkarır.

Üretim, ihracat, istihdam hedeflerini olumsuz yönde etkiler. Finans kuruluşlarının aktif kalitesini bozar. Optimal reel faiz seviyesi için yol gösterici faktörlerden bir tanesi beklentilerdir, piyasa beklentisidir. Piyasa beklentisi pozitif reel faizin sınırını belirler.

Piyasa beklentisinin üzerine çıkılması ekonomiye yük getirir, enflasyon beklentisini yukarıya taşır. Ekonomideki fiyatlamalar da yükselen enflasyon beklentisine göre realize olur. Bu durum Merkez Bankasının temel hedefi olan fiyat istikrarının sağlanmasını da zorlaştırır.

Hükümetin, optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşündüğü Merkez Bankası başkanını değiştirmesi piyasalara meydan okumak değildir.

Sadece ekonominin kaynaklarının ve para politikası araçlarının verimli ve etkili kullanılması gerektiği hassasiyetini yansıtır.

Türkiye ekonomisi 19 yıldır piyasa kurallarını hiç taviz vermeden uygulamış, iç ve dış şokların yoğunlaştığı dönemlerde dahi sermaye hareketlerinin liberalizasyonunu sağlamıştır.

Türkiye ekonomisi için piyasa ekonomisi kurallarının kararlılıkla uygulanması altının çizilmesi gereken bir kredibilite kaynağı olmuştur.

Bundan sonra da piyasa kurallarının ve sermaye hareketlerindeki liberalizasyonun kararlılıkla uygulanması kırmızı çizgiler olmaya devam edecektir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
70 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ekonomist Prof. Sefer Şener'den kritik dolar açıklaması
22 Mart 2021 11:43		 Geçen yıl 600 bin lirayı aşan ücret geliri elde edenler beyanname verecek
22 Mart 2021 11:25
TÜİK açıkladı, işsiz sayısı azalmaya devam ediyor
22 Mart 2021 10:03		 Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
22 Mart 2021 08:33
'Milli Muharip Uçak beka projesi'
22 Mart 2021 07:10		 Kamu bankalarına büyük görev
22 Mart 2021 06:40
Piyasaya müdahale edilmeyecek, dengelenmesi beklenecek
21 Mart 2021 21:40		 TCMB'nin yeni Başkanı, TBB yönetimi ile toplantı yaptı
21 Mart 2021 19:29
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hat uçuşları artıyor
21 Mart 2021 17:47		 Elektrikli traktörde nihai hedef ihracat
20 Mart 2021 16:43
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:09 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:00 - Kütüphane müdürü görev yeri değişikliği davasını kazandı13:59 - Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı13:57 - Tarihi çeşmelere tartışma yaratan musluklar13:48 - Yumurtanın fiyatını Başmakçı ilçesi belirliyor13:45 - 'Vaka artışı, il dışından gelen misafirler ve ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor'
13:43 - Koronavirüse nerede ve nasıl yakalanıyoruz?13:39 - Vakıflardan, Gezi Parkı'nın mülkiyet değişikliğiyle ilgili açıklama13:32 - Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlama kararı13:25 - Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu13:15 - Çorum'da üç belediye başkan yardımcısı koronaya yakalandı13:13 - AKOM'dan İstanbul'a karla karışık yağmur uyarısı
13:10 - Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını kaybetti13:08 - Altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor13:07 - Yeğenini tokatlayıp, ayağını yıkatarak, sigara içiren amcaya suç duyurusu13:03 - Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi12:59 - Firari eski istihbarat albay Arif Yekebaş FETÖ'den tutuklandı
12:53 - FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında 31 sanığın cezalandırılması istendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Nurettin Canikli, Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını açıkladı
Erkek devlet memurlarının saçlarını uzatmalarına dair önemli Danıştay kararı
'Berat Albayrak muhteşem dönüş yapacak'
Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
Dolar gün ortasında 8 TL sınırına dayandı
Borsada ikinci devre kesici
Dolar'da spekülasyon uyarısı: Panik yapmadan bekleyin
AK Parti'de MKYK'nın yanında kabine değişikliği de bekleniyor
Ekonomist Prof. Sefer Şener'den kritik dolar açıklaması
MEB, 2021 yılı yönetici görevlendirme takvimini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeşilay 2
türk insanı ölçü birimleri 1
tut kelin perçeminden 1
ayakları yere basmak 1
ibibik 1
tabuta sığmayanlar 1
Bozacının şahidi şiracı 1
nevruz kutlamaları 1
Sürüngen 2
haber okumaktan başlık açamamak 2
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam