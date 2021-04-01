1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşçi alımında sözlü sınavı kaldıran düzenleme bu senede devam etmeli!

Sağlık Bakanlığı ve devlet üniversitelerinin sağlık uygulama araştırma merkezlerine işçi alımında kura usulü bu sene de devam etmeli!
 01 Nisan 2021 11:05
+Aa- Yazdır
İşçi alımında sözlü sınavı kaldıran düzenleme bu senede devam etmeli!

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınmasına ilişkin usul ve esaslar, 9 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci maddesinde yer alan; "Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır." düzenlemesine göre temizlik, güvenlik ve bakım onarım alanındaki işçi istihdamında noter kurası sonrası sözlü sınav yapılmakla zorunlu kılınmıştır.

Öte yandan, geçen yıl COVİD-19 pandemisiyle sağlıkta yardımcı eleman istihdamını hızlı bir şekilde sağlamak amacıyla, mezkür yönetmeliğe geçici iki düzenleme eklemek suretiyle, Sağlık Bakanlığı ile Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite hastanesi) istihdam edilecek, temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenmiştir.

Söz konusu düzenleme hızlı eleman teminini sağladığı gibi ölçmesi ve denetlenebilirliği oldukça zor olan sözlü sınav sürecinde yaşanan adaletsizlikleri de engellemiş oldu. 10 kişilik alım için binlerce kişinin başvurduğu bu alımlarda büyük bir şansla kuradan çıkarak, sözlü sınavda hak etmesine rağmen başarısız olan adayların yaşadığı mağduriyet en azından Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler nezdinde giderilebildi.

Bununla birlikte, söz konusu yönetmeliğe 4 Kasım 2020 tarihinde geçici bir madde daha eklenerek yukarıda yer verilen benzer düzenlemenin aynısı Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak temizlik, güvenlik ve bakım onarım alanındaki işçiler için de yapılmış, ancak düzenlemenin 2021 yılını da kapsaması kararlaştırılmıştır.

Pandeminin 2021 yılında da etkisini bir şekilde devam ettireceği düşünüldüğünde, gerek hızlı personel temin, gerekse adaletin sağlanması açısından Sağlık Bakanlığı ile Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerine alınacak işçilerde sözlü sınav uygulamasının bu yılda da kaldırılmasının faydalı olacağını ilgili kurumların takdir ve dikkatlerine sunuyoruz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
KPSS 2021/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
31 Mart 2021 09:33		 YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
28 Mart 2021 13:15
Sözleşmeli personel alımında cihaz modeli belirtilerek tecrübe aranabilir mi?
26 Mart 2021 11:00		 3 Belediye 187 memur alacak
24 Mart 2021 16:43
Öğretim elemanı kadroları için ilave atama izni kontenjanları yayımladı
22 Mart 2021 17:44		 Yeni yayımlanan öğretim üyesi ilanlarında uygulama birliği yok
22 Mart 2021 11:02
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru, sözlü sınavla alınacak
21 Mart 2021 00:50		 Sosyal hizmet mezunları da RTÜK uzman yardımcısı olabilecek
18 Mart 2021 17:27
Diyarbakır'da belediyelere kura yöntemiyle 423 personel alınacak
18 Mart 2021 13:49		 826 işçi alımında boş kalan 247 kadro için kura çekildi
17 Mart 2021 17:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:11 - Aşılanmasına rağmen Covid-19'a yakalanan oldu mu?11:10 - Basında '1 Nisan' şakaları11:08 - Kripto paraya yatırım yapacaklara 'güvenlik' uyarısı11:07 - Prof. Balık: BioNTech daha güçlü bağışıklık yanıtı yapıyor11:06 - BioNTech aşısı da Sinovac aşısı da ağır hastalığı ve ölümleri engelliyor11:05 - İşçi alımında sözlü sınavı kaldıran düzenleme bu senede devam etmeli!
11:05 - Ziraat Katılım, enflasyona endeksli ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi11:02 - 4'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 10 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı11:00 - Altının gram fiyatı 452 liradan işlem görüyor11:00 - Yargıtay kararı: Cimri koca tazminat ödeyecek10:45 - İmamoğlu ile babasının 'dolandırıcılık'tan yargılandığı dava ertelendi10:38 - Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı
10:29 - Erzurum, Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur bekleniyor10:15 - 75 yaş altı her 4 kişiden 1'inde kanser gelişiyor10:14 - Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü astsubay hayatını kaybetti10:10 - Kardeş ülkeye kimlikle girişler bugün başladı10:05 - Seyyar görev tazminatları 3 aydır ödenmiyor
10:03 - Sayıştay Denetçi yazılı sınav sonuçları açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Aile hekimlerinde 'CoronaVac' alarmı
Ak Parti güvenlik soruşturması teklifi için itirazda bulundu
Kurum içi gelir ve defterdarlık uzmanlığında önemli Y.D. kararı
Yemeksepeti'nin bilgilerini kripto para ile satıyorlar
Okullarda 'yüz yüze' tablosu
İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza
OHAL Komisyonu'na başvuran FETÖ'cüleri mağdur ilan ettiler
Mahkeme, 'İslamla ilgileri yok bu aç köpeklerin' ifadesi için 'hakaret değil' dedi
Antalya'da müzede zimmet skandalı
Stajyer avukat, ünlü baklavacının oğlunu vurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ıtriyat 1
influencer kelimesi 1
sizi neden işe alalım 3
bab-ı ali 1
hasım 3
tezvirat 2
gilaburu 1
nandu 1
idame ettirme 2
hamletmek 1
SON İLANLAR
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Engelli 15 İşçi Alacak
Kayseri Spor Etkinlikleri Turizm 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 13 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam