İşçi alımında sözlü sınavı kaldıran düzenleme bu senede devam etmeli!

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere sürekli işçi alınmasına ilişkin usul ve esaslar, 9 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te düzenlenmiştir.

Söz konusu yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci maddesinde yer alan; "Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır." düzenlemesine göre temizlik, güvenlik ve bakım onarım alanındaki işçi istihdamında noter kurası sonrası sözlü sınav yapılmakla zorunlu kılınmıştır.

Öte yandan, geçen yıl COVİD-19 pandemisiyle sağlıkta yardımcı eleman istihdamını hızlı bir şekilde sağlamak amacıyla, mezkür yönetmeliğe geçici iki düzenleme eklemek suretiyle, Sağlık Bakanlığı ile Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (Üniversite hastanesi) istihdam edilecek, temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenmiştir.

Söz konusu düzenleme hızlı eleman teminini sağladığı gibi ölçmesi ve denetlenebilirliği oldukça zor olan sözlü sınav sürecinde yaşanan adaletsizlikleri de engellemiş oldu. 10 kişilik alım için binlerce kişinin başvurduğu bu alımlarda büyük bir şansla kuradan çıkarak, sözlü sınavda hak etmesine rağmen başarısız olan adayların yaşadığı mağduriyet en azından Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler nezdinde giderilebildi.

Bununla birlikte, söz konusu yönetmeliğe 4 Kasım 2020 tarihinde geçici bir madde daha eklenerek yukarıda yer verilen benzer düzenlemenin aynısı Tarım ve Orman Bakanlığına alınacak temizlik, güvenlik ve bakım onarım alanındaki işçiler için de yapılmış, ancak düzenlemenin 2021 yılını da kapsaması kararlaştırılmıştır.

Pandeminin 2021 yılında da etkisini bir şekilde devam ettireceği düşünüldüğünde, gerek hızlı personel temin, gerekse adaletin sağlanması açısından Sağlık Bakanlığı ile Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerine alınacak işçilerde sözlü sınav uygulamasının bu yılda da kaldırılmasının faydalı olacağını ilgili kurumların takdir ve dikkatlerine sunuyoruz.