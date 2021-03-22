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Eskişehir'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Eskişehir'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
|22 Mart 2021 10:52
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Hüseyin Murat Taşdelen idaresindeki 32 BA 307 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu Keskin Mahallesi Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarpıp devrildi.
Araçta bulunan Hayrettin Kabasakal (29) ve Betül Parlar (29) kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Taşdelen hafif yaralandı.
Taşdelen, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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