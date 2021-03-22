İki ilden yeni karantina haberleri geldi
|22 Mart 2021 14:09
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ÇANAKKALE
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sameteli köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Yenice Kaymakamı Musa Göktaş başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Sameteli'ndeki vaka artışlarını görüştü.
Toplantıda, köyde salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.
Sameteli'nde 14 gün sürecek karantina dolayısıyla jandarma ekipleri köyün girişlerinde önlem aldı.
Ayrıca, Karasuçam köyünde 9 Mart'ta başlatılan karantina 7 gün uzatıldı.
ADIYAMAN
Adıyaman'da 125 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda son iki günde farklı mahallelerdeki 125 evde karantina uygulanmaya başlandı.
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