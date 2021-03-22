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Barış Pınarı'nda 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde son 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
 22 Mart 2021 10:58
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Barış Pınarı'nda 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde 35 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 35 olduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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