Barış Pınarı'nda 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Barış Pınarı bölgesinde son 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
|22 Mart 2021 10:58
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde 35 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, böylece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının toplam 35 olduğu kaydedildi.
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