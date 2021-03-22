Sağlık Bakanı Koca'dan çalışanlara 'maske' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi iş ortamında da sürüyor. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın"
|22 Mart 2021 11:00
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs bulaşma riskinin dışarıda olduğu gibi iş ortamında da sürdüğünü belirterek, çalışanları "maskelerini çıkarmamaya" çağırdı.
Koca, Twitter'daki paylaşımında, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz. Aldığınız riskle 83 milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın." ifadelerini kullandı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Türkiye usulüne uygun şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiştir'
22 Mart 2021 12:51
|'MKYK'da sayısında bir genişleme olacak gibi duruyor'
22 Mart 2021 12:38
|Ayasofya Camii İmamı: Faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir
22 Mart 2021 11:59
|Bakan Pakdemirli: Nisan'da Birinci Su Şurası'nın başlangıcını yapacağız
22 Mart 2021 11:41
|Bahçeli: 2023 vizyonunu kundaklamaya kimsenin gücü yetmez'
22 Mart 2021 11:22
|'Deniz Baykal, Erdoğan'la görüşeceğim dedikten sonra hastanelik oldu'
22 Mart 2021 10:34
|HDP'li isimler silah eğitimi aldılar milletvekili oldular
22 Mart 2021 09:58
|Üstad'ın hayalini Erdoğan gerçekleştirdi
22 Mart 2021 09:21
|'Berat Albayrak muhteşem dönüş yapacak'
22 Mart 2021 09:21
|AK Parti'de MKYK'nın yanında kabine değişikliği de bekleniyor
22 Mart 2021 08:39