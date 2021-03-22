FETÖ şüphelisi 12 eski öğretmene 15'er yıla kadar hapis istemi
|22 Mart 2021 11:12
|+Aa- Yazdır
- Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen ve idareci olarak çalışan tutuksuz 12 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ üyesi oldukları iddia edilen eski öğretmenler A.T, M.B, Ş.K, E.T, N.D, F.A, T.G, Z.A, S.Ö, Ç.İ, K.D. ve H.B. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Şüpheliler için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, zanlıların FETÖ'nün eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptıkları, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da katılım hesabı açtırdıkları ve örgüt üyeleriyle HTS irtibat kayıtlarının bulunduğu belirtildi.
Şüphelilerin, FETÖ/PDY'ye ait evlerde örgütsel sohbet toplantısına katıldıkları, KHK ile kapatılan bir sendikaya üye oldukları ve örgütün amaçları ile yöntemlerini bilerek hiyerarşik yapıda yer aldıkları bildirilen iddianamede, eski öğretmenlerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
22 Mart 2021 13:59
|Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
22 Mart 2021 13:03
|Firari eski istihbarat albay Arif Yekebaş FETÖ'den tutuklandı
22 Mart 2021 12:59
|FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında 31 sanığın cezalandırılması istendi
22 Mart 2021 12:53
|Bursa ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
22 Mart 2021 11:39
|Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı
22 Mart 2021 11:34
|Barış Pınarı'nda 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
22 Mart 2021 10:58
|FETÖ'nün polis ablası yakalandı
22 Mart 2021 10:33
|Diyarbakır'da yapılan nevruz etkinliğine terör soruşturması
22 Mart 2021 10:17
|Kamyon girerse Kobani çökecek
22 Mart 2021 07:15