Borsa yönetiminden yatırımcılara uyarı
|22 Mart 2021 11:30
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Borsa İstanbul, piyasada gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında sürekli izlenmekte olduğunu belirtti.
Endeksteki sert düşüş nedeniyle işlemler iki kez durdu. Sonrasında Borsa İstanbul yönetiminden bir açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı.
"Piyasalarımızın etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen piyasada gerçekleştirilen işlemler gözetim faaliyeti kapsamında anlık/sürekli izlenmekte olup, kuruluşların ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur.
Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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