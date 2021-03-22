Bursa ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
Bursa ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|22 Mart 2021 11:39
|+Aa- Yazdır
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Semih kod adlı örgüt üyesi Necati U'dan ele geçirilen materyallerde isimleri bulunan, Bursa'daki bazı ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından mahrem imamlar tarafından ardışık periyodik arandıkları belirlenen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince biri mahrem imam, biri astsubay, 6'sı kapatılan askeri okul öğrencisi, 2'si askeri okullara yerleştirilmesi planlanan kişiler olmak üzere 10 şüphelinin yakalanması için Bursa ve İstanbul'da operasyon başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
22 Mart 2021 13:59
|Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
22 Mart 2021 13:03
|Firari eski istihbarat albay Arif Yekebaş FETÖ'den tutuklandı
22 Mart 2021 12:59
|FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında 31 sanığın cezalandırılması istendi
22 Mart 2021 12:53
|Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı
22 Mart 2021 11:34
|FETÖ şüphelisi 12 eski öğretmene 15'er yıla kadar hapis istemi
22 Mart 2021 11:12
|Barış Pınarı'nda 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
22 Mart 2021 10:58
|FETÖ'nün polis ablası yakalandı
22 Mart 2021 10:33
|Diyarbakır'da yapılan nevruz etkinliğine terör soruşturması
22 Mart 2021 10:17
|Kamyon girerse Kobani çökecek
22 Mart 2021 07:15