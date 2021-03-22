TBMM'nin bahçesine yıldırım düştü

NURETTİN CANİKLİ, NACİ AĞBAL'IN NEDEN GÖREVDEN ALINDIĞINI AÇIKLADI AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Canikli'nin açıklamasında Naci Ağbal'ın neden görevden alındığına da değinildi. Canikli, para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığı, piyasa beklentileri üzerinde faiz artışı yapıldığı, bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük getirdiğini düşünüldüğü için Merkez Bankası başkanının değiştirildiğini söyledi.