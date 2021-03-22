TBMM'nin bahçesine yıldırım düştü
|22 Mart 2021 12:01
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Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle TBMM yerleşkesindeki bir ağaca yıldırım isabet etti, olay kısa süreli paniğe yol açtı.
TBMM yerleşkesi içerisinde refüjdeki çınar ağacına yıldırım isabet etmesiyle birlikte kopan parça, kapalı otoparka girmeye çalışan bir aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.
Meclis itfaiyesi ve polisler, olay yerinde güvenlik önlemi aldı, görüntü ve fotoğraf çekmek isteyenler, yeni bir yıldırım tehlikesine karşı uyarıldı.
Ağacın kopan parçasının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Bu arada CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, basın kapısı önünde basın toplantısı düzenlediği sırada ağaca isabet eden yıldırım nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Araçta hasar oluşurken kimsenin yaralanmadığı belirtildi.
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.
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