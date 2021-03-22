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Ayasofya Camii İmamı: Faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir

Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, dövizin yükselmesi ile ilgili yaptığı paylaşımda "faiz" oranını suçladı. Bakara Suresi'nden ayetler paylaşan Boynukalın, "Güçlü ekonomilerde faiz yüzde 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" dedi.
 22 Mart 2021 11:59
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Ayasofya Camii İmamı: Faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir

Ayasofya Camii Baş İmamı ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, ekonomideki istikrarsızlık ve dolar kurunun yükselmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Boynukalın, "Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz yüzde 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" ifadeleriyle ekonomi hakkındaki düşüncelerini yazdı.

Prof. Dr. Boynukalın, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir.

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele! Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, "Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz" derler. İşte rablerinin lutufları ve rahmeti bunlar içindir ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır." (Bakara suresi 155-157).
Memurlar.Net
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