MEB, 2021 yılı yönetici görevlendirme takvimini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme takvimini açıkladı
|22 Mart 2021 12:16
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2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri ektedir.
İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.
Yeniden Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.
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