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Altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor

Çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını 2.950 liradan satılıyor
 22 Mart 2021 13:08
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Altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 442 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 402,8 liraya kadar gerileyen gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 altında 405,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından saat 12.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 9,1 üzerinde 442,1 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını da 2.950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise cuma gününü yüzde 0,5'lik artışla 1.745,2 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,9 düşüşle 1.730 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, yurt içinde yükselen dolar kuru nedeniyle altının gram fiyatının yukarı yönlü hareketinin ivme kazandığını belirterek, şu anda döviz ve pay piyasalarında oynaklığın yüksek seyrettiğini, fiyatların kısa sürede yeni denge seviyesini bulacağını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasasının seyri, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmalar ve yarından itibaren yoğunlaşacak veri takviminin izleneceğini aktaran analistler, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin açıklamaları ve siyasi gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı açıklamalar ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin paylaşacağı eylem programı ve takvimin yatırımcıların odağında olacağını vurgulayarak, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.720 doların destek, 1.740 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


 CUMA
PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 405,40 405,60 441,80 442,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.671,00 2.692,00 2.911,00 2.932,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 370,00 374,00 403,00 407,00
Lira(Tam) Ziynet 2.611,00 2.631,00 2.845,00 2.865,00
Yarım Ziynet 1.306,00 1.316,00 1.422,00 1.432,00
Çeyrek Ziynet 653,00 658,00 711,00 716,00
Anadolu Ajansı
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