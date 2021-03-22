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'Türkiye usulüne uygun şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiştir'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Türkiye'nin hem kanuna hem de sözleşmedeki çekilme usulüne uygun şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini bildirdi.
 22 Mart 2021 12:51
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'Türkiye usulüne uygun şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiştir'

Bozdağ, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik tartışmalar üzerine, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Geçmişte Cumhurbaşkanı veya Bakanlar Kurulu tarafından feshedilen bazı ikili, çok taraflı andlaşmaları sıralayan Bozdağ, "Anayasa'nın 90. maddesi, sadece milletlerarası andlaşmanın onaylanmasını düzenler. Anayasa'da andlaşmalardan çekilmeye dair bir hüküm yoktur. Milletlerarası andlaşmalardan çekilme yetkisini kanun, yürütme organına vermiştir. Yorumla somut kural değişmez ve değiştiremez." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Türkiye'nin çok sayıda milletlerarası andlaşmadan çekildiğine işaret etti.

Türkiye'nin, sadece yürütme organı kararıyla milletlerarası andlaşmalardan çekildiğini belirten Bozdağ, "TBMM'nin çıkardığı kanunla Türkiye'nin çekildiği tek bir milletlerarası andlaşma yoktur. Bunun aksini gösteren yasa da pratik de yoktur. Kaldı ki İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesi, sözleşmeden çekilmeyi düzenliyor. Buna göre taraflardan biri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne yapacağı bildirimle bu sözleşmeden çekilebilir. Türkiye, hem kanuna hem de sözleşmedeki çekilme usulüne uygun sözleşmeden çekilmiştir." paylaşımında bulundu.
Anadolu Ajansı
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