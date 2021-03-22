1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında 31 sanığın cezalandırılması istendi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan savcılık mütalaasında, 19 sanığın "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" ve 11 sanığın da "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi- Bir sanığın "üyelik" suçundan etkin pişmanlık gerekçesiyle 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, Fetullah Gülen ile Rıza Nur Meral'in de arasında bulunduğu 4 firari sanığın dosyalarının ayrılması istendi
 22 Mart 2021 12:53
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında 31 sanığın cezalandırılması istendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rıza Nur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay'ın da aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada, "FETÖ üyeliği ve yardım" suçlarından 31 sanığın cezalandırılması, Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 4 firari sanığın ise dosyasının ayrılması istendi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ile müdahil kurumlar Cumhurbaşkanlığı ve Ticaret Bakanlığı avukatları katıldı.

Duruşmada, dosyanın mütalaa için gönderildiği cumhuriyet savcısının 12 Şubat 2021'de mütalaasını hazırlayıp mahkemeye sunduğu bildirildi.

- 31 sanığa "ceza", firari 4 sanığa ise "ayırma" talebi

Mütalaada, firari sanıklar Fetullah Gülen, Mehmet Gökdeniz, Mustafa Muhammet Günay ve Rıza Nur Meral hakkındaki dava dosyalarının, savunmalarının alınmaması, dava dosyasındaki diğer kişilerle hukuki-fiili bağlantılarının kalmaması ve diğer sanıklar hakkında karar verilme aşamasına gelinmiş olması sebebiyle ayrılmasına karar verilmesi istendi.

Sanıklardan Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, Arzu Üre, Aylin Kılınç Aydın, Çetin Tekdemir, Ertuğrul Yılmaz, Fuat Yılmaz, Harun Akca, İlhan Karagöz, İnci Konuk, Kezban Uyar, Mehmet Seydi Şentürk, Murat Atakan Kayalar, Nalan Erpolat, Nihat Kurt, Oğuz Kaan Gündüz, Salih Zeki Azak, Selahattin Keleş ve Zeynep Meral'in (19), "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada, sanıklardan Yüksel Nalbant'ın mevcut delil durumu ile yargılama sürecindeki savunmaları ve anlatımlarına göre etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, bu sanığın "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan, 3 yıl 9 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer sanıklar Ali İhsan Özay, Emrullah Emre Topal, Köksal Turna, Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, Ruhi Gürer, Rüstem Karaoğlan, Selahattin Altuntaş, Semih Sadır, Süleyman Düzgün, Süleyman Muzaffer Bicak ve Şahin Erçin'in (11), delil durumuna göre "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım eden" konumunda sayılması gerektiği kaydedilen mütalaada, bu sanıkların da indirim uygulanması mahkemenin takdirinde olmak üzere, "yardım" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle mahkum edilmesi istendi.

Mütalaada, sanıklardan Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, Ali İhsan Özay, Aylin Kılınç Aydın, Çetin Tekdemir, Emrullah Emre Topal, Ertuğrul Yılmaz, Harun Akça, Mehmet Seydi Şentürk, Nalan Erpolat, Nihat Kurt, Selahattin Altuntaş ve Zeynep Meral adına Bank Asya'da, çok sayıda TL, döviz ve altın hesabının açıldığı, bu hesaplardan bazılarının FETÖ'nün müzahir bankasının kurtarılmasına yönelik örgüt talimatlarının olduğu 1. ve 2. dönemi kapsayacak şekilde açıldığı belirtildi.

- Sanıkların, FETÖ üyesi veya yardım eden konumunda oldukları kanaatine varıldı

Sanıklar hakkında üye oldukları dernekler, iş yerlerindeki yayın abonelikleri, bazılarının çalışanları üzerinden örgütün şifreli programı ByLock ADSL bağlantısı çıkması, eğitim kayıtları, HTS irtibatları, aleyhlerine olan beyanlar, yapılan bağışlar, ev veya iş yerlerinde 1 dolar bulunması, Digitürk iptali ve Bank Asya kayıtları gibi çok sayıdaki delilin birlikte değerlendirildiği aktarılan mütalaada, sanıkların örgüt üyeliğinin hukuki unsurları olan süreklilik, yoğunluk ve çeşitlilik şartlarını gerçekleştirdikleri eylemlerle taşıdıkları, gerek faaliyetlerin içeriği, gerekse eylem tarihleri itibariyle suç kasıtlarının mevcut olduğu ve FETÖ üyesi veya yardım eden konumunda bulundukları kanaatine varıldığı bildirildi.

- Savunmaların alınmasının ardından karar verilmesi bekleniyor

Sanıklar, duruşmada mütalaaya karşı savunma yapıyor. 26 Mart 2021 Cuma gününe kadar süreceği belirtilen duruşmalarda, sanık savunmalarının alınmasının ardından, Cuma günkü duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
22 Mart 2021 13:59		 Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
22 Mart 2021 13:03
Firari eski istihbarat albay Arif Yekebaş FETÖ'den tutuklandı
22 Mart 2021 12:59		 Bursa ve İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
22 Mart 2021 11:39
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı
22 Mart 2021 11:34		 FETÖ şüphelisi 12 eski öğretmene 15'er yıla kadar hapis istemi
22 Mart 2021 11:12
Barış Pınarı'nda 3 günde 35 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
22 Mart 2021 10:58		 FETÖ'nün polis ablası yakalandı
22 Mart 2021 10:33
Diyarbakır'da yapılan nevruz etkinliğine terör soruşturması
22 Mart 2021 10:17		 Kamyon girerse Kobani çökecek
22 Mart 2021 07:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Küçükçekmece'deki çocuk parkı soruşturmasında istenen ceza belli oldu14:09 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi14:00 - Kütüphane müdürü görev yeri değişikliği davasını kazandı13:59 - Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı13:57 - Tarihi çeşmelere tartışma yaratan musluklar13:48 - Yumurtanın fiyatını Başmakçı ilçesi belirliyor
13:45 - 'Vaka artışı, il dışından gelen misafirler ve ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor'13:43 - Koronavirüse nerede ve nasıl yakalanıyoruz?13:39 - Vakıflardan, Gezi Parkı'nın mülkiyet değişikliğiyle ilgili açıklama13:32 - Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlama kararı13:25 - Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu13:15 - Çorum'da üç belediye başkan yardımcısı koronaya yakalandı
13:13 - AKOM'dan İstanbul'a karla karışık yağmur uyarısı13:10 - Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını kaybetti13:08 - Altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor13:07 - Yeğenini tokatlayıp, ayağını yıkatarak, sigara içiren amcaya suç duyurusu13:03 - Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 - Firari eski istihbarat albay Arif Yekebaş FETÖ'den tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Nurettin Canikli, Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını açıkladı
Erkek devlet memurlarının saçlarını uzatmalarına dair önemli Danıştay kararı
'Berat Albayrak muhteşem dönüş yapacak'
Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
Dolar gün ortasında 8 TL sınırına dayandı
Borsada ikinci devre kesici
Dolar'da spekülasyon uyarısı: Panik yapmadan bekleyin
AK Parti'de MKYK'nın yanında kabine değişikliği de bekleniyor
Ekonomist Prof. Sefer Şener'den kritik dolar açıklaması
MEB, 2021 yılı yönetici görevlendirme takvimini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeşilay 2
türk insanı ölçü birimleri 1
tut kelin perçeminden 1
ayakları yere basmak 1
ibibik 1
tabuta sığmayanlar 1
Bozacının şahidi şiracı 1
nevruz kutlamaları 1
Sürüngen 2
haber okumaktan başlık açamamak 2
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam