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Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
 22 Mart 2021 13:03
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Fırat Kalkanı bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Kilis'e yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının hesabı sorulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, Fırat Kalkanı bölgesinde İHA'larla tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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