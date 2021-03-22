Yeğenini tokatlayıp, ayağını yıkatarak, sigara içiren amcaya suç duyurusu
|22 Mart 2021 13:07
|+Aa- Yazdır
Harran'da yaşayan Aziz Ç., 2 yaşındaki kız yeğenine tokat attığı, ayağını yıkattığı ve sigara içirdiği görüntüleri video paylaşım uygulaması TikTok'ta beğeni kazanmak için paylaştı. Kullanıcıların büyük tepkisi ile karşılaşan Aziz Ç., paylaştığı görüntüleri kaldırıp açıklama yaparak, "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" diyerek kendisini savundu.
Tepkilere yol açan görüntüler üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri Harran'da yaşayan aileyi ziyaret etti. Yetkililer, İstanbul'da çalışan amca Aziz Ç.'nin tepkiye yol açan görüntülerini ise şiddet mağduru çocuğun babasının cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini saptadı. Görüntülerde tokat yediği için ağlayan kız çocuğu ve annesine psikolojik destek veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlileri aynı zamanda aileyi yakın takibe aldı. Yaşananlar üzerine yetkililer, Cumhuriyet Savcılığına amca ve baba hakkında 'Küçük kız çocuğuna eziyet etmek' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eskişehir'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
22 Mart 2021 10:52
|Samsun'da halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi öldü
22 Mart 2021 10:12
|Konya'da bir kadın ahırda ölü bulundu
22 Mart 2021 09:35
|Belediye otobüsünde HES kodunu göstermedi, tepki gösteren yolcuyu bıçakladı
22 Mart 2021 09:29
|Yalova'da termal şebekesi! Binlerce kişi mağdur oldu...
22 Mart 2021 09:11
|Esenyurt'ta askerden izne gelen gencin şüpheli ölümü
22 Mart 2021 08:23
|100 TL'den az getirene hortumla dayak
22 Mart 2021 08:10
|Yüzleri maskeli kişiler, ev ve iş yerlerine ateş açtı, 1 polis yaralandı
22 Mart 2021 07:27
|Kayseri Emniyet Müdürü'nün kızının otomobili çalındı
21 Mart 2021 21:17
|6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
21 Mart 2021 20:34