Çorum'da üç belediye başkan yardımcısı koronaya yakalandı
Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan Çorum Belediyesi başkan yardımcıları İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem, evde karantinaya alındı.
|22 Mart 2021 13:15
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Yağbat, AA muhabirine, akşam saatlerinde gribal enfeksiyon benzeri rahatsızlıklar yaşaması üzerine hastaneye gittiğini ve burada yapılan PCR testinin pozitif çıktığını söyledi.
Tedaviye evde devam edileceğini belirten Yağbat, kendisiyle birlikte Kovid-19 testi pozitif çıkan Tuncel ve Erdem'in de genel sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.
Belediye olarak bir yıldır Kovid-19 ile mücadele ettiklerini vurgulayan Yağbat, "Herkes dikkatli olmalı. Bu işin şakası yok. Bir yıldır işin içindeyiz. 'Artık atlattık' diye düşünürken nereden geldiğini bilmeden biz de yakalandık. Mümkün olduğunca tedbir alınması lazım." dedi.
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