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Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlama kararı

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararı alındı.
 22 Mart 2021 13:32
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Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlama kararı

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karara göre, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 saatlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

İş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı ve benzeri belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler, bu kısıtlamadan muaf sayılacak.

Ayrıca, semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak üzere, bu yaş grubundaki vatandaşların alışverişlerine saat 12.00'ye kadar izin verilecek.

Eskişehir'de 6-12 Mart'ta 74,59 olan 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 13-19 Mart'ta 116,56'ya yükselmişti.
Anadolu Ajansı
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