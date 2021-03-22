'Vaka artışı, il dışından gelen misafirler ve ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor'
|22 Mart 2021 13:45
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Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışlarının daha çok il dışından gelen misafirler ve ev ziyaretlerinden kaynaklandığını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Fidan dikim törenine katılan Vali Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 Mart 2020 tarihinden itibaren koronavirüsle mücadelenin yurt genelinde sürdüğünü anlattı.
Bolu'da vaka artışlarında yükselme yaşandığına dikkati çeken Ümit, "Bu üzücü bir hadise tabi. Koronavürüsle mücadelede başarılı olmanın en önemli prensibi, tedbirlere tam olarak uymak. Gelinen son noktada maalesef yeni tedbirler almamız gerekiyor. Okullarımız kısmen açık. Tamamının açılmasını istiyorsak, hayatın normalde kalmasını istiyorsak, tedbirlere tam olarak uymamız gerekiyor." diye konuştu.
Kovid-19'la ilgili sürekli anket yaptıklarına işaret eden Vali Ümit, şöyle devam etti:
"Pozitif vakaya uğramış vatandaşlarımıza sormak suretiyle anketler yapıyoruz. Buna göre, Bolu'ya il dışından gelenlerden yüzde 92, ev ziyaretlerinde de yüzde 82 bulaşma söz konusu. Ev ziyaretlerini bir süre askıya almamız gerekiyor. Evimizi il dışından gelen misafirlere belli bir süreliğine gönüllü olarak kapatmaya gidelim. Kendi yakınlarımızla olan münasebetlerimizde daha dikkatli olalım ki, en azından aşılama belli bir seviyeyi yakalasın, tehlikenin seviyesi düşsün."
Vali Ümit, koronavirüsün çok ciddi etkiler bıraktığını belirterek, "Yakalandıktan sonra kurtulmamız çok zor. Tedavisi oluyor ama bunun olması, çok da rahat geçiyor anlamına gelmez. Bu zor ve problemli hastalığa yakalanmamak için tedbirlere tam anlamıyla uymamız gerekiyor." uyarısında bulundu.
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