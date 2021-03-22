Yumurtanın fiyatını Başmakçı ilçesi belirliyor
|22 Mart 2021 13:48
|+Aa- Yazdır
Günlük yaklaşık 5 milyon yumurtanın üretildiği Başmakçı ilçesi Türkiye'de yumurta fiyatlarının belirliyor. İlçede ilginç olan ise tavuk sayısının insan nüfusunun bin katından fazla olması.
Yumurta üreticisi İsmail Kök, tavuk sayısı ile insan nüfusu arasında çıkan oransal farka esprili bir dille yaklaşarak, "Yumurtalar tavuklar yumurtladıktan sonra paketleme bölümüne geçiyor. Paketleme bölümünde paketlendikten sonra sevkiyat bölümüne geçiyor ve sevkiyat bölümünde sevkiyat gerçekleşiyor. Şuan bulunduğumuz çiftlikte 40 bin tavuk var. 300 bin kapasitemiz var, 50 bin civciv kapasitemiz var. Tavukların önlerine otomatik yemleme yapılıyor. Yumurtalar otomatik sistemle paketleme alanına geçiyor. Başmakçı'da toplam 6 milyon civarında tavuk var ve ilçenin nüfusu 5 bin civarında" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Vaka artışı, il dışından gelen misafirler ve ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor'
22 Mart 2021 13:45
|Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
22 Mart 2021 13:25
|AKOM'dan İstanbul'a karla karışık yağmur uyarısı
22 Mart 2021 13:13
|Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını kaybetti
22 Mart 2021 13:10
|Sağlıkçılar aşılandı, vakalar yüzde 90 azaldı
21 Mart 2021 14:33
|O ilde yaşayanların mutluluğu tescillendi
21 Mart 2021 14:11
|Valilik uyardı: Evlere hapsolmamak için kurallara uyalım
21 Mart 2021 13:57
|Yediği ekmekten çıkan tel hastanelik etti
21 Mart 2021 13:49
|Babası 6 yaşında Toroslar'a bıraktı, 'doğa kahramanı' oldu
21 Mart 2021 13:14
|Korona birincisi ilin vakasız mahalleri: Davetsiz misafir giremiyor
21 Mart 2021 12:56