Aşiretten başlık parası ve altın kararı

Siirt'te bir araya gelen kanaat önderleri, gençlerin yuva kurabilmeleri için başlık parası ve nişan, düğün masrafları gibi şeylerin çoğunun kaldırılmasına karar verdi.

Kanaat önderleri, başlık parasını kaldırarak bugünün şartlarına uygun bir şekilde geline bilezik, zincir, yüzük dahil olmak üzere toplamda en fazla 200 gram altın alınmasına karar verdiklerini söyledi.

Gençlerin yuva kurmaları için önemli karar aldıklarını belirten kanaat önderlerinden Mehmet Tetik, amaçlarının gençlerin yuva kurup güzel bir yaşam sürmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Tetik, "Her şey dahil yüzük, bilezik, zincir altın bazında ne varsa sadece 200 gram yapmak istedik. Bir de gelinin babasına sadece 10 bin lira para verilmesinde bir karar aldık. 10 bin lirayı de kendisine teslim edeceğiz. Kendisine eşya alacak. Tatlı dediğimiz düğünden önce bizim lehçemizde şirani diyoruz tatlı bazında büyük bir masraf oluşuyor. O masrafı da kısıtlamak için bunu da tamamıyla kaldırdık. Eğer bu karara uymayan bir aşiret mensubu dese ki ben bu karara uymuyorum, ben bu kararı tanımıyorum derse aşiretteki bütün liderler olsun, mensupları olsun hiç kimse bu düğüne iştirak etmeyecek. Onu tamamıyla dışlayacağız" diye konuştu.