Apple, iPhone 13'ü hiçbir zaman çıkarmayabilir! İşte nedeni...

Apple'ın son baharda yeni iPhone modelini tanıtması bekleniyor. Ancak cihazın adına ilişkin önemli bir tartışma olduğu iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 sayısı uğursuz kabul ediliyor. Bu nedenle yeni iPhone'a 13 numarasının verilmemesi konuşuluyor. Cihaz haberlerde iPhone 13 olarak konu olsa da adının iPhone 12S olabileceği iddialar arsında.

Bloomberg'in ocak ayındaki haberine göre yeni iPhone modeli iPhone 12'den ufak farklılıklar gösterecek. Apple daha önce de yeni modellerini S serisi altında piyasaya sürmeyi tercih etmişti. Örneğin 2014 yılında iPhone 6 tanıtılırken, 2015'te ise iPhone 6S tanıtıldı. Aynı şekilde 2017'deki iPhone X'in ardından 2018'de iPhone XS gelmişti.

Ortaya atılan iddialara göre bu sene iPhone 12S tanıtılacak. Bir sonraki sene ise 13 modeli boş bırakılacak ve iPhone 14 satışa çıkacak. Apple daha önce 9 numarayı atlamayı tercih etmişti. Apple daha önce yazılımsal ve donanımsal anlamda 13 sayısını atlamayı tercih etmemişti. Örneğin A13 Bionic adındanki çip-set ve iOS13 işletim sistemi kullanılmıştı.

Ancak bu ürünler direkt satılabilecek ürünler değildi. Her ikisi de cihazların içinde geliyordu. Öte yandan iPhone ise Apple'ın en büyük gelir kalemi. Şirketin cirosunun neredeyse yüzde 50'si küresel iPhone satışlarından geliyor.

En büyük iPhone pazarı ise ABD. Apple'ın müşterileri korkutmayacak bir isim seçmesi mümkün görünüyor.

Aynı şekilde Apple, iPhone 9'u atladıktan sonra tanıttığı iPhone X modelinde köklü değişikliklere gitmişti. Şirketin iPhone 14 modelinde yine buna benzer bir adım atabileceği de iddialar arasında.