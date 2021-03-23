Türkiye Akademik Performans Analizi-2021

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Alper ile Doç.Dr. Cihan DÖĞER'in "TÜRKİYE AKADEMİK PERFORMANS ANALİZİ-2021" başlıklı araştırmasını yayımladı. Araştırmada, Google Scholar profillerine göre Türkiye'de üniversite, branş ve temel alanlarda son beş yıl ve toplamda atıf, i10 indeksi ve H indeksi ve trendleri en yüksek 10 bin akademisyenin ismi yer alıyor.

Alper ve Döğer'in yaptığı üniversiteler ve akademisyenlerimizin toplam ve son 5 yıldaki H indeksi, i10 indeksi ve atıf sayıları yanı sıra temel alanlara ait çok sayıda analizin yer aldığı 1400 sayfalık araştırmaya göre ilk 10.000'de bulunan akademisyen sayısı en yüksek 10 devlet üniversitesi sırasıyla Ege 344, ODTÜ 320, Gazi 310, İTÜ 303, Hacettepe 297, Ankara 274, Atatürk 257, Dokuz Eylül 247, Uludağ 202 ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 202 olarak sıralanmıştır. İlk 10 vakıf (özel) üniversite ise Koç 196, Bilkent 121, Sabancı 107, Başkent 78, İstanbul Medipol 71, Yeditepe 70, Yakın Doğu 65, Bahçeşehir 63, Doğu Akdeniz 53 ve İstinye 49 akademisyenle sıralamada yer almıştır.

Kadrosundaki akademisyen sayısı ve ilk 10.000'e giren akademisyen sayısı oranı açısından en üretken ilk 10 üniversite Sabancı Üniversitesi % 29,8, Koç % 29,1, Boğaziçi %16,8, Bilkent % 16, İTÜ % 13, Lokman Hekim %11,9, Ibn Haldun 11,8, İzmir Yüksek Teknoloji % 11,5, Gebze Teknik % 11,1 ve Ege Üniversitesi % 10,6 oranıyla sıralanmıştır.

Temel Alanlara Göre en başarılı ilk üç üniversite:

- Fen Bilimleri ve Matematik temel alanında ODTÜ, Atatürk ve Gazi Üniversiteleri,

- Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme temel alanında Gazi, Ankara ve Hacettepe Üniversiteleri,

- Mühendislik temel alanında İTÜ, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitleri,

- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler temel alanında Koç, Bilkent ve Boğaziçi Üniversiteleri,

- Sağlık Bilimleri temel alanında Ege, Sağlık Bilimleri ve Hacettepe Üniversiteleri,

- Ziraat Orman ve Su Ürünleri temel alanında Çukurova, Ege ve Ondokuz Mayıs Üniversiteleri

- Diş Hekimliği alanında Gazi, İstanbul ve Marmara Üniversiteleri,

- Veterinerlik alanında Ankara, Fırat ve Selçuk Üniversiteleri,

- Tıp alanında Sağlık Bilimleri, Ege ve Hacettepe Üniversiteleri,

- Eczacılık alanında Ankara, Anadolu ve Gazi Üniversiteleri,

- Hemşirelik alanında Ege, İÜ Cerrahpaşa ve Atatürk Üniversiteleri ilk 3 sırayı aldı.

CERN ve çok yazarlı makaleler hariç tutulduğunda en yüksek H indexine sahip ilk 10 bilim insanı Erciyes Ün. Mustafa Soylak, İstanbul Medipol Ün. Jean de la Rosette, Sabancı Un. İsmail Çakmak, Koç Un. Metin Sitti, Tokat Gaziosmanpasa Un. Mustafa Tüzen, İstanbul Technical Un. Yusuf Yağcı, Koç Un. Nazmi Volkan Adsay, Atatürk Un. İlhami Gülçin, Karadeniz Teknik Ün. Ahmet Sarı ve Koç Un. Ahmet Murat Tekalp olarak sıralandı.

CERN ve çok yazarlı makale içerenler dahil edildiğinde en yüksek H indexine sahip ilk 10 bilim insanı CERN Fizik araştırmacıları Yeditepe Ün. Serhat Iştın, Mimar Sinan GSÜ Ferhat Özok, Çukurova Ün. Aysel Kayış Topaksu, Bogazici Ün. Bora Akgün, Bogazici Ün. Erhan Gülmez Near East Un. Kerem Cankoçak, Özyeğin Ün. Bora Işıldak, Piri Reis Ün. Kadri Özdemir, Ankara Un. Orhan Çakır ve Middle East Technical Un. Mehmet Tevfik Zeyrek oldu.

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