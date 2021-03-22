WhatsApp'a yeni mesaj özelliği
|22 Mart 2021 14:41
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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp sesli iletişimde yeni bir adım atıyor. WABetaInfo'da yer alan bilgilere sesli mesajlar için farklı oynatma hızları geliyor. Sızdırılan göresellere göre kullancılar isteğe bağlı olarak sesli mesajları 1.0, 1.5 ve 2.0 hızlarında oynatabilecek.
Söz konusu özelliğin yakında Android ve iOS'un beta sürümlerine geleceği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama desteği vermeye başladığını duyurmuştu.
WHATSAPP MESAJLARI 24 SAAT SONRA SİLİNECEK
WhatsApp platformu için kendi kendini imha edecek fotoğraflar özelliğinin test edilmekte olduğu haberi basına sızdırılmıştı.
Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada fotoğraf paylaşırken ekranda yeni bir buton ile karşılaşılacağız.
Bu özellik hem kişisel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak.
24 saatin ardından yok olan WhatsApp mesajları özelliğiyle karşılaştık.
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