Üniversiteden cami inşaatı açıklaması: Bütçeden para aktarılmadı
|22 Mart 2021 14:48
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TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin 25 bin öğrencisinin bulunduğu belirtildi. Merkez kampüste cami yapmak üzere 3 yıl önce "Tokat Üniversite Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği"nin kurulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yakın zamanda mimari proje çalışmalarını tamamlamıştır. Cami arazisi Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmiş olup 16 Mart 2021 tarihinde yerel protokol ve Tokat Müftüsünün yaptığı dualarla hafriyatı başlatılmıştır. Bu süre içerisinde caminin adı konusunda muhtelif isimler konuşulmuş olup hemşehrimiz, Tokat'a ve Tokatlılara büyük hizmetleri bulunan rahmetli Muhammed Emin Saraç hocamızın yakın zamanda vefatı nedeniyle hocamızın adının verilmesinde mutabakat sağlanmıştır. İnşaatına başlanan camimiz Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisli arazi üzerinde, Tokat Üniversite Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Tokat Müftülüğünce açılmış olan banka hesaplarında toplanan yardımlar ile yapılacak olup üniversite bütçesinden para aktarılması mümkün değildir. Şehrimize, üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olması temennilerimizle."
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