Türk Eczacıları Birliğinden 'Kovid-19 meslek hastalığı sayılsın' talebi

TEB'den yapılan açıklamada, toplumun her kesiminin etkilendiği salgınla mücadelede herkesin farklı roller üstlendiği belirtildi.

Pozitif hastalarla direkt iletişimde bulunan ve doğrudan mağdur olan sağlıkçıların daha fazla korunmaları gerektiği ifade edilen açıklamada, sağlık çalışanlarının, toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat, hatta Türkiye'de olduğu gibi bazı ülkelerde 10 kattan daha fazla Kovid-19'a yakalanma riski taşıdığına işaret edildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve birçok uluslararası örgütün, Kovid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi yönünde açıklama yaptığı aktarılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün, henüz salgının başlangıcında bu yönde değerlendirmeler yaptığı, sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemlerin alınması için ülkelere uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de Kovid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için illiyet bağı aranmaktadır. İlliyet bağının kurulması imkansızdır. Sağlık çalışanının ya da yakınlarının bunu ispata yükümlü olması ise kabul edilemez bir uygulamadır. Bundan bir an evvel vazgeçilmeli, mağduriyetler giderilmeli ve Kovid-19'un tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde meslek hastalığı olması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Türk Eczacıları Birliği olarak, hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımızın ailelerinin yanındayız, mücadelelerinin destekçisi, hukuki süreçlerinin takipçisiyiz."