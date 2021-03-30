Kısa bilgiler;

2008 yılı Ekim ayından önce işçi, esnaf, memurluk hizmetleri olmayanlar tüm hükümleriyle birlikte 5510 sayılı Kanuna tabi olurlar.

5510 sayılı Kanun hükmüne göre hizmet bütünleşmesi yapılır, ancak hizmet bütünleşmesinde emekli olunduğu zaman hangi statüde daha fazla hizmet varsa kişi o statüden emekli olur. Yani, çalışması 33 yıl diyelim, bu süre içerisinde memurluk hizmeti 19 yıl, işçilik hizmeti 10 yıl, esnaflık hizmeti de 4 yıl olsun, bu durumda memurluk hizmeti daha fazla olduğundan bu statü esas alınır. Son 7 yıl kuralı 5510 a tabi olanlarda uygulanmaz.

5510 a tabi memurlar, memurluktan ayrılıp işçi veya esnaf olduklarında son statüleri işçi veya esnaf iken emeklilik talebinde bulunurlarsa memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi alamazlar.

Bu bağlamda;

Soru 1- 11 yıl hizmet nasıl değerlendirilir?

Bugün için 11 yıl Devlet memurluğu hizmeti olan kişi 2008 yılı Ekim ayı sonrası memurluğa başlamış kişidir ve 5510 a tabi olur. Hizmet bütünleşmesinde de 5510 sayılı Kanun Madde 53 hükmü uygulanır. 11 yıl memurluk hizmeti kazanılmış bir hizmet olur. Esnaf olduğunda 4 (b) li kaydı oluşturulur. Devlet memurluğu hizmetleri Bağ-Kur hizmetleri ile bütünleştirilir.

Soru 2- Bağ-Kur olarak mı, yoksa Devlet memuru olarak mı emekli olunur?

11 yıl Devlet memurluğu hizmetinden sonra Bağ-Kur olarak çalışırsa emekli olacağı tarihteki toplam aylık bağlanacak hizmetlerde değerlendirilecek olan hizmetler içerisinde hangi statüde geçen hizmet süresi fazla ise ona bakılır, fazla hizmeti olan statü esas alınarak aylık bağlanır. Yani son 7 yıl içerisindeki 1260 gün ve fazla hizmet olma kuralı 5510 a tabi olarak ilk defa çalışmaya başlayanlarda aranmaz. Emekli olacağı tarihe kadar Bağ-Kur devam ederse Bağ-Kur lu olarak emekli olur.

Soru 3- 11 yıl Devlet Memurluğu hizmetine bir tazminat ödenir mi?

5510 a tabi memurların memurluk sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi için emekli aylığı bağlandığı tarihteki son çalışma statüsünün mutlaka memur statüsünde olması kuralı vardır. Memurluktan ayrılıp Bağ-Kur kapsamında çalışırken emekli olunduğunda memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi alamaz.

Soru 4- Memurluktan ayrılıp Esnaf olarak sosyal güvenliği devam ettirmenin sakıncası olur mu?

Ticaretle uğraşılacağından mecburi olarak işyeri kaydının olması gerekir. Ve sosyal güvenlik kapsamında 4 (b) kapsamında sigortalı olunur. 5510 a tabi olanlarda aylık bağlamada prime esas kazançlar üzerinden bir hesaplama yapıldığından prime esas kazanç tutarının yüksek tutulması halinde herhangi bir sıkıntı olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Sonuç bağlamında; çalışma hayatı içerisinde hangi statüde çalışıp çalışmama tercihi kişilerin tasarrufundadır. Ancak, memurluktan ayrılıp, işçi veya esnaf statüsünde sosyal güvenlik durumlarını sürdürmeyi tercih etmeleri öncesinde olumlu veya olumsuz durumlarının mutlaka araştırılması ve ona göre hareket etmelerini tavsiye edebiliriz.