İstanbul'daki çamur yağmurunun sebebini uzmanı açıkladı
|22 Mart 2021 15:15
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Gece saatlerinde etkili olan yağış sabah saatlerinde vatandaşları şaşırttı. Araçlarının üzeri çamurla kaplanan sürücüler sabah saatlerinde ilk iş oto yıkamacıların yolunu tuttu. Çamur yağmurunun sebebini açıklayan Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Ülkemizin batısında alçak basınç merkezi var. Alçak basıncın özelliği saatin ters yönünde hareket eder. Yani Afrika'dan almış olduğu tozu ülkemize getirir. Türkiye atmosferinde Salı günü de etkili olacak. Salı gününden itibaren rüzgar yön değiştireceği için yavaş yavaş kuzey batı kesiminden başlayarak çöl tozları ülkemizi terk edecek" dedi.
Prof. Dr. Toros, sağlık açısından herhangi bir tehlikesinin olmadığını belirterek, "Yağışla beraber havadaki çöl tozunu araçların ve parlak yüzeylerin üzerinde izlerini görebiliyoruz. Yağmur buluttan aşağı doğru harekete ederken havada ne varsa alarak aşağı doğru getiriyor. Dolayısıyla havada bol miktarda toz olduğu için tozu alarak iniyor ve araçların üzerinde çamura neden oluyor" diye konuştu.
"SOĞUK HAVA ETKİSİNDE KALACAĞIZ"
Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yaşanacağı uyarısını değerlendiren Prof. Dr. Toros, "Sistem doğuya doğru hareket ediyor. Yarın itibarıyla güneye doğru hareket ettikçe sistem üzerimizden geçtikten sonra güneyli hava değil, kuzeyli hava almaya başlayacağız. Kuzeyli hava soğuk hava getirecek. Soğuk hava etkisinde kalacağız. Sıcak yerini soğuğa bırakacak. Soğuğun çok olduğu yerlerde, yüksek kesimlerde yağış kendini kar olarak gösterecektir. Bahar ayları sıcak ve soğuk havanın farkı fazla olduğu için yağışlardaki hareket çok fazla olacağı için kuvvetli düşey gelişimli yağışlar meydana gelir. Dolayısıyla mahalli olarak yer yer kendini çok hissettirebilir. MGM'yi takip etmekte fayda var" ifadelerini kullandı.
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