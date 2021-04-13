İstifa etmiş sayılan memurun, emekli ikramiyesi kaybı olur mu?

Bazı durumlarda görevinden istifa etmek isteyen memurlar olabilir. Bu durumda memurların istifalarının yazılı talepleri sonucunda mutlaka Kurumlarınca kabul edilmesi gerekir. Şayet istifaları kabul edilmeyen veya hiç istifa etme yolunu seçmeden memurluğu bırakma, yani görevine kesintisiz 10 gün süre ile gelmeme nedeni ile müstafi duruma gelme durumları da olabilmektedir. Bu durumlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerinde belirtilmiştir.

Müstafi duruma düşme memur için sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet söz konusu olur mu, memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenir mi?

Bugün için emeklilik hizmet şartlarını tamamlamış olanlar 5434 e tabi memurlardır. 5434 e tabi memurlar için emekli ikramiyesi kuralları 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunur. Bu madde kurallarına göre;

-Tüm hizmetleri memurluk hizmeti olanların istekleri üzerine emekli olduklarında emekli ikramiyesi ödenmesinde hiçbir koşul aranmaz ve aylığı bağlandığında ödeme yapılır.

-Memurluk hizmetleri ile birlikte işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri bulunanlardan istekleri üzerine emekli olduklarında yine emekli ikramiyesi ödenmesinde hiçbir koşul aranmaz ve aylığı bağlandığında ödeme yapılır.

-ANCAK, memurluk hizmetleri ile birlikte işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri bulunanlardan müstafi duruma düşme, yani herhangi bir istifa talebi olmadan görevine en az 10 gün süre ile kesintisiz gelmeme hali ile memuriyetin son bulmasında memurluk sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesinde koşullar aranır ve bu koşulların neler olduğuna da 1475 sayılı Kanun Madde 14 hükmüne bakılır. Yani, işçilere kıdem tazminatı ödemelerinde şayet kıdem tazminatı ödenmesi şartlarını taşımayanlara nasıl kıdem tazminatı ödenmiyorsa bu durum kıyas alınarak memurluktan müstafi sayılanlara da (müstafi sayılma hali Kurumların haklı sebepleri arasına girdiğinden) memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmaz.

Sonuç bağlamında, müstafi sayılan memurun hizmet sürelerinin içerisinde işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri varsa memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenemeyeceğini söyleyebiliriz.

NOT:

Bu bağlamda, hizmet yıllarını tamamlamış olanlar açısından (ayrıca 8 Eylül 1999 öncesi çalışma hayatına başlayıp 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış ve 3600 gün primli hizmeti olanlar dahil) görevlerinden ayrılmak isteyenler için tavsiyemiz, müstafi duruma düşmek yerine Kurumlarına istifa etme müracaatlarını yapıp, sonucunun kabul edilmesini beklemeleri olacaktır.

Genel olarak da işlemler bu şekilde olmakla birlikte, mahkemelerce verilen kararlarda emeklilik için gereken hizmet yıllarını, yani kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet yıllarını doldurmuş olanların, görevlerinden ayrılma hallerine bakılmadan memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiği yönünde kararların verildiğini de belirtebiliriz.