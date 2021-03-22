Bursa'da da HES kodsuz girişler yasak
|22 Mart 2021 15:35
|+Aa- Yazdır
Kontrollü normalleşme dönemi sonrası artan vakaların önüne geçmek için Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında bugünden itibaren il genelinde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kuaför, kahvehane, spor salonu, hamam gibi yerlere girişte Hayat Eve Sığar (HES) kodu mecburiyeti başladı. Uygulamada memnun olan da var, olmayan da. İnegöl'de başlayan uygulamada kahvehaneye gelen müşterilere önce HES kodu soruluyor. Verilen HES kodu hayat eve sığar uygulamasına girilerek riskli olup olmadığı kontrol ediliyor. Daha sonra müşteriye siparişi veriliyor. Müşteriler her şeyin kendileri için olduğunu belirterek, "Bunlara uymak zorundayız, çünkü bunlar bizler için yapılıyor. Kimse kızmasın, herkes kurallara uysun, ancak böyle kurtuluruz" dedi.
İşletme sahipleri ise, "Uygulama bugün itibariyle başladı, müşterilerimizin siparişleri öncesi HES kodlarını istiyoruz. Daha sonra bunları Hayat Eve Sığar uygulamasına giriyoruz. Riskli değilse içeriye alıyoruz. Bazın müşterilerimiz tepki gösteriyor" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Okul personellerinde korona çıktı, ilçede yüz yüze eğitime ara verildi
22 Mart 2021 17:18
|Kız arkadaşını döven avukata, Baro disiplin soruşturması açtı
22 Mart 2021 17:13
|Rekabet Kurulu Unilever'e 480,2 milyon lira para cezası verdi
22 Mart 2021 17:04
|438 yasa dışı internet sitesi erişime kapatıldı
22 Mart 2021 16:42
|Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
22 Mart 2021 16:26
|'Tematik denetimlerde 3 bin 847 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı'
22 Mart 2021 15:51
|Osmancık'ta 3 okulda vaka alarmı! Eğitime ara verildi
22 Mart 2021 14:20
|Vakıflardan, Gezi Parkı'nın mülkiyet değişikliğiyle ilgili açıklama
22 Mart 2021 13:39
|Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri için yeni kısıtlama kararı
22 Mart 2021 13:32
|Sinop'ta bir okulda daha eğitime ara verildi
22 Mart 2021 10:06