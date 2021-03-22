FETÖ'nün 'mahrem yargı' yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
Edirne merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yargı" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|22 Mart 2021 15:46
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem hakim, savcı, akademisyenlik, KPSS çalışma evleri soruşturması" kapsamında 14 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.
Zanlılar arasında akademisyen ve avukatların olduğu öğrenildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Amasya, Ankara, İzmir, İstanbul, Zonguldak, Samsun'da başlatılan operasyon sürüyor.
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