Çeyrek altınla ilgili sarrafın tahmini: Yıl sonunda 900 lira olabilir
|22 Mart 2021 16:20
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Sarraf Mustafa Zağlı, altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirdi. "Şu an altının fiyatı kendini koruyor ve ortalama seviyede devam ediyor. Geçen sene salgının patlaması ile birlikte altına büyük ilgi oldu" diyen Zağlı, vatandaşın 'ekmek alır gibi altın aldığını' söyledi.
Bunun üzerine altının yükselişe geçtiğini belirten Zağlı, "Enflasyonu göz ününde bulundurursak, altın mutlaka her zaman prim yapan değer bir madendir. Şu an da çeyrek altın 700 TL'den işlem görüyor. Altının bu fiyattaki seyri Ramazan ayının sonuna kadar sürer. Yazın gelmesi ile birlikte düğünlerin çoğalması, altına olan talebin artması, gurbetçilerin gelmesi, yatırımcıların olması ile birlikte altına olan ilgi çoğalır ve altının fiyatı birazda olsa yukarı çıkar" diye konuştu.
'Elinde altın bulunduran vatandaşların panik olmasına gerek yok'
Zağlı, altının yıl sonuna kadar 900 TL'yi görebileceğini ve ellerinde altın olan vatandaşların panik yapmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
"Yıl sonunda çeyrek altının 900 TL ile bin TL arasında olabileceğini düşünüyorum. Elinde altın bulunduran vatandaşların panik olmasına gerek yok. Ellerinde mevcut altını olan vatandaşlar altınlarını ellerinde tutsunlar. Altının hiçbir zaman çok aşağı doğru seyri olmamıştır. Altın ileri derecede yükselişe geçecektir. Yeni normalleşme ile birlikte cumartesi günü işimiz çok iyi oldu. Şu an çoğunlukla sattığımız altın türü, çeyrek altındır. Vatandaşlar panik yapmasınlar, altının uzun vadede yatırımcılarına kar getireceğine inanıyorum."
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