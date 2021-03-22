1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğum günü yapan aileden 13 kişi koronaya yakalandı

Korona virüs (Kovid-19) risk haritasında kırmızı renkteki yüksek riskli illerden Amasya'da yapılan bir doğum günü kutlaması sonrasında aynı aileden 13 kişi korona virüse yakalandı, 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
 22 Mart 2021 16:21
+Aa- Yazdır
Doğum günü yapan aileden 13 kişi koronaya yakalandı

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan bir aile kız çocukları için doğum günü kutlaması tertip etti. Kutlamaya aynı aileden kişiler de katıldı. Eğlenip evlerine dağılan bireylerden bazıları, korona virüs semptomları yaşamaları üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Testlerin pozitif çıkması üzerine Amasya İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Gerçekleştirilen izlem ve temaslı araması sonucu toplam 13 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Ailenin yakınlarından Tuncay Çuhadar, "Doğum günü kutlaması sonrasında katılanlardan birkaçı rahatsızlanıyor. Korona virüs tespit edilmesinin ardından yapılan çalışmalarda 13 kişinin testi pozitif çıkıyor. 4 yakınımız hastanede tedavi altında. Diğerleri ise evlerinde karantinada" dedi.

"Taziye sonrası vakalar tespit edildi"

Kentin kırmızı renkteki yüksek riskli iller arasında olduğunu hatırlatan Amasya Tabip Odası Başkanı Dr. Dursun Ali Kodat da, "Uyarılara rağmen kırmızı kategorideki ilimizde pozitif vakalar artıyor. Doğum günü kutlamasının yanı sıra bir köyde de taziye sonrası vakalar tespit edildi" diye konuştu.

İnsanların kurallara uymakta direndiğine değinen Dr. Kodat, "İnsanlar kendisine gelmeyince, hastalıkla karşılaşmayınca tedbirlerin önemini anlamıyor. Mutlak suretle kurallara uymak lazım. Başka türlü bu pandeminin bitme ihtimali yok" şeklinde konuştu.

Amasya Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen denetimler kapsamında Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokaklarda vatandaşlara yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusu yapmayı sürdürüyor. Pandemi tedbirleri değerlendirme toplantısına başkanlık eden Vali Mustafa Masatlı ise, "Son bir aydır ilimizin de içinde yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nde yüksek oranlarda vaka artışı yaşanmakta. Bu durum ilimizi de etkilemektedir. İlimizdeki artışın en temel sebepleri Samsun ve Tokat illeriyle olan ilişkilerimizdir. Tüm ilçelerimizde kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, esnaf odaları ve diğer ilgililer yoğun şekilde denetim yapıyorlar. Ancak halkımızın ev ortamında çeşitli sebeplerle toplanması, maalesef birçok insanımızın hastalanmasına ve bazen de ölümüne sebep olabilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım"

Vatandaşlara seslenen Masatlı, "Sevdiklerinizin, ailenizin ve toplumun sağlığı için ev ziyaretlerinizi lütfen erteleyin. Devletimiz salgının tüm aşamalarında büyük bir özveriyle gerekli her türlü önlemi aldı. Bu aşamadan sonra ancak halkımızın daha duyarlı olmasıyla normalleşme sürecine geçebiliriz. Bu dönemde bir mecburiyetimiz yoksa ilimizden ayrılmayalım. Hatta gün içerisinde işyerlerimizden ve evlerimizden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Bu hastalığın genç, yaşlı her kesimi ağır olarak etkilediği birçok olumsuz örnekle ispatlanmıştır. 'Bana bir şey olmaz' anlayışıyla hareket etmeniz belki kendinizin, belki de bir başka insanın canına mal olabilir. Bir yıldır canla başla mücadele eden sağlık teşkilatımızı rahatlatmak, bu süreçten maddi olarak etkilenen esnafımızın mağduriyetini gidermek halkımızın duyarlığı ve vakaların azalmasıyla mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Samsun'da validen uyarı: Temaslı listesini tam verin
22 Mart 2021 16:59		 Haşladığı yumurtanın sarısı çıkmadı: Yetkili kurumlara başvurdu
22 Mart 2021 15:59
Ankara'da dolu etkili oldu
22 Mart 2021 15:55		 İstanbul'daki çamur yağmurunun sebebini uzmanı açıkladı
22 Mart 2021 15:15
28 ameliyatla hayata tutundu, koronadan hayatını kaybetti
22 Mart 2021 14:58		 Vaka artışı olan Erzurum'da, sağlık müdüründen 'tedbir' çağrısı
22 Mart 2021 14:43
Yumurtanın fiyatını Başmakçı ilçesi belirliyor
22 Mart 2021 13:48		 'Vaka artışı, il dışından gelen misafirler ve ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor'
22 Mart 2021 13:45
Vaka sayısında 3 haftadır zirvede olan Samsun'da cadde ve sokaklar dolu
22 Mart 2021 13:25		 Çamaşır suyuyla aracını yıkadı, fenalaşıp hayatını kaybetti
22 Mart 2021 13:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:18 - Okul personellerinde korona çıktı, ilçede yüz yüze eğitime ara verildi17:13 - Kız arkadaşını döven avukata, Baro disiplin soruşturması açtı17:04 - Rekabet Kurulu Unilever'e 480,2 milyon lira para cezası verdi17:00 - Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası16:59 - Samsun'da validen uyarı: Temaslı listesini tam verin16:50 - Prof. Dr. Şener: Henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir
16:44 - TL'deki sert değer kaybı 'Bitcoin' aramalarında rekor getirdi16:42 - 438 yasa dışı internet sitesi erişime kapatıldı16:33 - Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatlar yüzde 20 arttı16:26 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi16:21 - Doğum günü yapan aileden 13 kişi koronaya yakalandı16:20 - Çeyrek altınla ilgili sarrafın tahmini: Yıl sonunda 900 lira olabilir
16:18 - MEB, açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sınavların tarihini açıkladı16:09 - Barodan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin iptali için dava15:59 - Haşladığı yumurtanın sarısı çıkmadı: Yetkili kurumlara başvurdu15:55 - Ankara'da dolu etkili oldu15:51 - 'Tematik denetimlerde 3 bin 847 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı'
15:46 - FETÖ'nün 'mahrem yargı' yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Nurettin Canikli, Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını açıkladı
Erkek devlet memurlarının saçlarını uzatmalarına dair önemli Danıştay kararı
'Berat Albayrak muhteşem dönüş yapacak'
Dolar gün ortasında 8 TL sınırına dayandı
Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
Borsada ikinci devre kesici
Dolar'da spekülasyon uyarısı: Panik yapmadan bekleyin
AK Parti'de MKYK'nın yanında kabine değişikliği de bekleniyor
MEB, 2021 yılı yönetici görevlendirme takvimini açıkladı
Ekonomist Prof. Sefer Şener'den kritik dolar açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avalim 1
ser kelimesi 1
fotovoltaik pil 1
din dersi 1
Kendi koyduğu kurallara kişinin kendisinin uymaması 3
kore dizisi 1
kalanşo 1
dijital faşizm 2
fit olmak 1
buğday 1
SON İLANLAR
İstanbul İl Milli Eğitim Müd. 16 engelli işçi alacak
İstanbul İl Milli Eğitim Müd. eski hükümlü işçi alacak
Konya Meram Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi İşçi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 49 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam