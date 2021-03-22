1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatlar yüzde 20 arttı

Pandemi döneminde hem online hem fiziksel alışverişlerde kredi kartını daha çok kullanan tüketiciler, kendilerine en doğru kartı seçmek için karşılaştırma sitelerine yöneldi. Kart aidatları 2021 yılında yaklaşık yüzde 20 arttı. Bu durum tüketicilerin, aidatsız kart seçeneklerini ve kampanyaları araştırmaya başlamasına sebep oldu.
 22 Mart 2021 16:33
+Aa- Yazdır
Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatlar yüzde 20 arttı

Pandemiyle geçen 2020 yılında e-ticarete yönelim başta olmak üzere, bulaş riski kaygısıyla temassız ödeme eğilimi gibi etkenler kredi kartı kullanımını yükseltti. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, 2020'de kartlı ödemeler bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 1,15 trilyon TL'ye ulaştı. Bu ödemelerin yüzde 22'si internet üzerinden yapılırken, online alışverişte kartlı ödeme miktarı 260 milyar TL oldu. Kullanımdaki kredi kartı sayısı ise yüzde 8 artışla 75,7 milyon olarak kayıtlara geçti. Gerek sağlık gerekse ekonomik açıdan benzer bir tablonun 2021'de de devam etmesi beklenirken, kullanıcıların kart aidatı konusundaki hassasiyetlerinin arttığı görüldü.

Kredi karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un açıkladığı verilere göre, kart aidatları 2021 yılında yaklaşık yüzde 20 arttı. Öğrenciler için sunulanlar hariç, diğer kredi kartlarının aidatları, 30 ila 300 TL arasında değişen yıllık rakamlara ulaştı. Bu durum tüketicilerin, kart başvurusunda bulunmadan önce karşılaştırma siteleri üzerinden aidat tutarlarını, aidatsız kart seçeneklerini ve kampanyaları araştırmaya başlamasına sebep oldu.

"TÜKETİCİ HARCAMASINDA PLANLI DAVRANIYOR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kredi Ürün Müdürü Ersin Yaşar, "Yıllık kart aidatlarında saptadığımız yüzde 20'lik artış, kredi kartlarına olan talebin yükselmesiyle beraber şikayetleri de artırdı. Kart sahiplerinin en çok gündeme getirdiği şikayetlerin başında aidat veya yıllık ücret adı altında tahsil edilen masraflar geliyor. Salgın döneminde kredi kartını daha fazla kullanan tüketiciler, artık hem harcalamalarında daha planlı davranıyor hem de ek masraflara katlanmak istemiyor. Bu yüzden karşılaştırma siteleri üzerinden kartların tüm özelliklerini görüntüleyip aidat tutarlarını, aidatsız kart seçenekleri ile kampanyaları inceleyerek, ihtiyaçlarına en uygun kartı belirledikten sonra başvuru yapıyorlar" dedi.

"TEMASSIZ ÖDEME RÜZGARI DİNMEYECEK"

Temassız ödeme seçeneğinin kredi kartı kullanımını yaygınlaştırmaya devam edeceğini öngördüklerini de belirten Ersin Yaşar, "Sağlık uzmanlarının banknot ve madeni paraların taşıdığı bulaş riskine yönelik uyarıları, temassız ödeme özelliği taşıyan kart başvurularını artırdı. BKM verilerine göre, 2020'de temassız kredi kartı sayısı 45 milyona ulaştı. Bu da artık her 5 kredi kartından 3'ünün temassız olduğu anlamına geliyor. Devam eden talep artışı karşısında bankaların tavrı ise tüketicilerin hassasiyetlerine uygun alternatifler geliştirmek oldu. Nitekim şu an bazı bankalar yeni müşterilerine özel 'ilk yıl ücretsiz' kampanyaları yaparken, bazıları da aidatsız kart, aidat bedeli kadar puan, daha fazla taksit gibi uygulamaları gündeme getiriyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
10 milyon kişi risk grubundaki konutlarda oturuyor
20 Mart 2021 20:43		 Bakan Pekcan duyurdu: Esnafa yeni destek
19 Mart 2021 12:32
Yılbaşından 16 Mart'a kadar 444 bin 167 gayrimenkul satış işlemi gerçekleşti
19 Mart 2021 11:35		 JP Morgan, Türkiye'de faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
19 Mart 2021 09:57
Yüksek faizde üçüncü dünya ligindeyiz
19 Mart 2021 06:40		 Satılık konut en çok İstanbul ve İzmir'de aranıyor
18 Mart 2021 14:37
MB, faiz kararını açıkladı... Beklentilerin üstünde faiz artışı yapıldı
18 Mart 2021 14:00		 Kira geliri elde edenlerin mart sonuna kadar beyanname vermesi gerekiyor
18 Mart 2021 11:37
Faizi kim istiyor? Bu oranlarla ev araba alınmaz
18 Mart 2021 06:56		 TCMB'den politika faizinde 100 baz puanlık artırım bekleniyor
17 Mart 2021 11:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:18 - Okul personellerinde korona çıktı, ilçede yüz yüze eğitime ara verildi17:13 - Kız arkadaşını döven avukata, Baro disiplin soruşturması açtı17:04 - Rekabet Kurulu Unilever'e 480,2 milyon lira para cezası verdi17:00 - Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası16:59 - Samsun'da validen uyarı: Temaslı listesini tam verin16:50 - Prof. Dr. Şener: Henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir
16:44 - TL'deki sert değer kaybı 'Bitcoin' aramalarında rekor getirdi16:42 - 438 yasa dışı internet sitesi erişime kapatıldı16:33 - Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatlar yüzde 20 arttı16:26 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi16:21 - Doğum günü yapan aileden 13 kişi koronaya yakalandı16:20 - Çeyrek altınla ilgili sarrafın tahmini: Yıl sonunda 900 lira olabilir
16:18 - MEB, açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sınavların tarihini açıkladı16:09 - Barodan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin iptali için dava15:59 - Haşladığı yumurtanın sarısı çıkmadı: Yetkili kurumlara başvurdu15:55 - Ankara'da dolu etkili oldu15:51 - 'Tematik denetimlerde 3 bin 847 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı'
15:46 - FETÖ'nün 'mahrem yargı' yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Nurettin Canikli, Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını açıkladı
Erkek devlet memurlarının saçlarını uzatmalarına dair önemli Danıştay kararı
'Berat Albayrak muhteşem dönüş yapacak'
Dolar gün ortasında 8 TL sınırına dayandı
Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
Borsada ikinci devre kesici
Dolar'da spekülasyon uyarısı: Panik yapmadan bekleyin
AK Parti'de MKYK'nın yanında kabine değişikliği de bekleniyor
MEB, 2021 yılı yönetici görevlendirme takvimini açıkladı
Ekonomist Prof. Sefer Şener'den kritik dolar açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
naci ağbal'ın görevden alınması 3
Hidrofil ve hidrofob 1
nevruz kutlamaları 1
küçük cadı kiki 1
ayakları yere basmak 3
zencefil 2
alışveriş sitelerindeki üçkağıtlar 2
bal kabağı 2
memurlarnet sözlük sorunları 6
kalanşo 1
SON İLANLAR
İstanbul İl Milli Eğitim Müd. 16 engelli işçi alacak
İstanbul İl Milli Eğitim Müd. eski hükümlü işçi alacak
Konya Meram Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi İşçi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 49 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam