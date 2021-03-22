1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TL'deki sert değer kaybı 'Bitcoin' aramalarında rekor getirdi

Dolar ve euro karşısında çift haneli değer kayıpları yaşayan Türk Lirası'ndaki bu hareket yatırımcıların internette Bitcoin aramalarını yüzde 566 artırarak tarihin en yüksek seviyelerine taşıdı.
 22 Mart 2021 16:44
+Aa- Yazdır
TL'deki sert değer kaybı 'Bitcoin' aramalarında rekor getirdi

Türk Lirası'nda düşüş internette Bitcoin aramalarını yüzde 566 artırdı.

Dünya'nın aktardığı Google Trends verilerine göre TL'de bugün yaşanan yüzde 10'u aşan değer kaybı, saatler içinde Türkiye'den internette yapılan 'Bitcoin' aramalarını yüzde 566 artırdı.

Verilere göre, Türkiye'de son 24 saat içinde internette Bitcoin aramaları tarihin en yüksek seviyelerine çıkarken 2017-18 döneminde yapılan aramaları da ikiye katladı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor
22 Mart 2021 13:08		 Dolar gün ortasında 8 TL sınırına dayandı
22 Mart 2021 12:20
Türkiye altın üretiminde şaha kalktı: 100 tonu bulacak
22 Mart 2021 12:08		 Borsa yönetiminden yatırımcılara uyarı
22 Mart 2021 11:30
Ulaştırma ve altyapıda 'yerli ve milli' dönüşüm hızlanacak
22 Mart 2021 11:29		 Dolar'da spekülasyon uyarısı: Panik yapmadan bekleyin
22 Mart 2021 07:00
Dolar/TL paritesi yurt dışı piyasalarda yükseldi
21 Mart 2021 23:18		 Başkan değişimi sonrasında Dolar/TL paritesi yükseldi
20 Mart 2021 13:33
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
19 Mart 2021 18:52		 Borsa günü düşüşle tamamladı
19 Mart 2021 18:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:18 - Okul personellerinde korona çıktı, ilçede yüz yüze eğitime ara verildi17:13 - Kız arkadaşını döven avukata, Baro disiplin soruşturması açtı17:04 - Rekabet Kurulu Unilever'e 480,2 milyon lira para cezası verdi17:00 - Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası16:59 - Samsun'da validen uyarı: Temaslı listesini tam verin16:50 - Prof. Dr. Şener: Henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir
16:44 - TL'deki sert değer kaybı 'Bitcoin' aramalarında rekor getirdi16:42 - 438 yasa dışı internet sitesi erişime kapatıldı16:33 - Kredi kartı kullananlar dikkat! Aidatlar yüzde 20 arttı16:26 - Üç ilden yeni karantina haberleri geldi16:21 - Doğum günü yapan aileden 13 kişi koronaya yakalandı16:20 - Çeyrek altınla ilgili sarrafın tahmini: Yıl sonunda 900 lira olabilir
16:18 - MEB, açık öğretim okulları 2. dönem merkezi sınavların tarihini açıkladı16:09 - Barodan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin iptali için dava15:59 - Haşladığı yumurtanın sarısı çıkmadı: Yetkili kurumlara başvurdu15:55 - Ankara'da dolu etkili oldu15:51 - 'Tematik denetimlerde 3 bin 847 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı'
15:46 - FETÖ'nün 'mahrem yargı' yapılanmasına operasyon: 14 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Nurettin Canikli, Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını açıkladı
Erkek devlet memurlarının saçlarını uzatmalarına dair önemli Danıştay kararı
'Berat Albayrak muhteşem dönüş yapacak'
Dolar gün ortasında 8 TL sınırına dayandı
Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama
Borsada ikinci devre kesici
Dolar'da spekülasyon uyarısı: Panik yapmadan bekleyin
AK Parti'de MKYK'nın yanında kabine değişikliği de bekleniyor
MEB, 2021 yılı yönetici görevlendirme takvimini açıkladı
Ekonomist Prof. Sefer Şener'den kritik dolar açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
down sendromu 2
insancık 1
come true 1
buzdolabındaki saklama kapları 2
rençber 2
Ahsab-ı Hicr 2
milyonlar bizi izliyor 3
Sürüngen 2
azep 1
karabasan 1
SON İLANLAR
İstanbul İl Milli Eğitim Müd. 16 engelli işçi alacak
İstanbul İl Milli Eğitim Müd. eski hükümlü işçi alacak
Konya Meram Belediyesi eski hükümlü işçi alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi İşçi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 49 sağlık personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam