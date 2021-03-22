TL'deki sert değer kaybı 'Bitcoin' aramalarında rekor getirdi
Dolar ve euro karşısında çift haneli değer kayıpları yaşayan Türk Lirası'ndaki bu hareket yatırımcıların internette Bitcoin aramalarını yüzde 566 artırarak tarihin en yüksek seviyelerine taşıdı.
|22 Mart 2021 16:44
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Türk Lirası'nda düşüş internette Bitcoin aramalarını yüzde 566 artırdı.
Dünya'nın aktardığı Google Trends verilerine göre TL'de bugün yaşanan yüzde 10'u aşan değer kaybı, saatler içinde Türkiye'den internette yapılan 'Bitcoin' aramalarını yüzde 566 artırdı.
Verilere göre, Türkiye'de son 24 saat içinde internette Bitcoin aramaları tarihin en yüksek seviyelerine çıkarken 2017-18 döneminde yapılan aramaları da ikiye katladı.
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