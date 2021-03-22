Demirtaş'a, Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası
|22 Mart 2021 17:00
|+Aa- Yazdır
Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanırken avukatları da hazır bulundu.
Sanık Demirtaş savunmasında, 2 defa Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu, yıllardır siyaset yaptığını ifade ederek, "Dış politika kararlarını eleştirdiğim için hakkımda çok sayıda hakaret davası açıldı. 2 cümle eleştiri kurdum diye 2 ayrı iddianame düzenlendi. Uzatmanın anlamı yok, hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve Başbakanı direkt hedefe almadım. Niye o kadar az söyledim diye şu anda üzgünüm. Çok yumuşak açıklama yapmışım. Hükümeti eleştirmek demokratik toplumun görevidir" diye konuştu.
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Demirtaş'ın 24 Aralık 2015'te Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olay tarihinde Başbakan olan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak söylemlerde bulunduğunu anlattı.
Mütalaada, sanığın söylemiş olduğu ifadelerin görüş, açıklama ve eleştiri sınırını aştığı belirtilerek, söz konusu ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü 10. Maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.
Sanığın açıklaması ve ifadelerinin kabul edilebilir eleştiri ve ifade özgürlüğünü aştığı değerlendirilmesinde bulunulan mütalaada, sanığın katılanlara yönelik hakaret suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi.
Mütalaada, Demirtaş'ın tek bir eylemle "hakaret" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçları işlediğine yer verilerek, sanığın en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması gerektiğini kaydedildi.
Mütalaada, sanık Demirtaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Mütalaanın okunmasının ardından Demirtaş'ın avukatları beyanda bulundu.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|HDP kapatma davası iddianamesinin detayları
18 Mart 2021 12:07
|Terör örgütüne destek veren eski HDP yöneticisi tutuklandı
16 Mart 2021 19:21
|3 askerin şehit düştüğü terör saldırısında 9 sanığa 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet
15 Mart 2021 11:17
|Bursa'daki trafik kazasına yol açan tırın sürücüsü tutuklandı
13 Mart 2021 21:08
|Belediye Başkanı'na 'suçu ve suçluyu övmek'ten 2 ay 15 gün hapis cezası verildi
12 Mart 2021 12:28
|Çocuğunun kreşte şiddete uğradığını e-Devlet'e girince öğrendi
12 Mart 2021 10:35
|Cinci hoca'dan 'kumpas' savunması!
12 Mart 2021 08:38
|Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşini darbedenlerin yargılandığı dava karara bağlandı
11 Mart 2021 16:02
|Zimmetine 800 bin lira geçiren muhasebeci tutuklandı
10 Mart 2021 23:50
|HDP'li milletvekilinin eşi, terör operasyonunda tutuklandı
09 Mart 2021 20:07