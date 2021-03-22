Samsun'da validen uyarı: Temaslı listesini tam verin

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bir süredir yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bazı vatandaşların temaslı listesini filyasyon ekiplerine eksik verdiğini, bunun da vaka sayılarında ciddi artışları beraberinde getirdiğini gözlemlediklerini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, çok yüksek riskli grupta yer alan Samsun'da denetimler artırıldı.

Vali Dağlı, sık sık vatandaşlara kurallara uymaları, kalabalık ortamlara girmemeleri için uyarılarda bulunuyor.

Yazılı açıklama yapan Dağlı, filyasyon ekiplerine eksizsiz bilgi verilmesinin önemine işaret ederek, "Bir süredir Kovid-19 testi pozitif çıkan bazı vatandaşlarımızın temaslı listesini filyasyon ekiplerimize eksik verdiği, bunun da vaka sayılarında ciddi artışları beraberinde getirdiğini üzülerek müşahede ediyoruz." ifadesini kullandı.

Dağlı, şöyle devam etti:

"Belirtilerin başlangıcından iki gün öncesine kadar temas ettiğiniz kişileri kendilerini takip etmeleri için bilgilendirmeniz ve filyasyon ekiplerimize de temaslı listesini kimseyi atlamadan vermeniz salgınla mücadelede hayati önem taşıyor. Lütfen, hepimizin sağlığını korumak için gece gündüz demeden sahanın her alanında görev alarak, titizlik, özveri ve fedakarlıkla virüsün izini süren filyasyon ekiplerimize destek olalım."

Vali Dağlı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla, Kovid-19 hastası olduğu tespit edilen kişiye, kendisiyle temaslı olan kişileri filyasyon ve denetim ekiplerinde görev yapan personele bildirmemesi durumunda Türk Ceza Kanunu'nun "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma"yı düzenleyen 195. maddesine göre işlem yapılacağını ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre idari yaptırım uygulanacağını hatırlattı.