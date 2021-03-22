Rekabet Kurulu Unilever'e 480,2 milyon lira para cezası verdi
|22 Mart 2021 17:04
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin çeşitli uygulamalar yoluyla nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engellemek suretiyle fiili münhasırlık oluşturarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma tamamlandı.
Kurul, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ'nin söz konusu kanunu ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine oy birliğiyle, Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verdi.
Karar gereği, şirkete, 2019 mali yılı sonunda oluşan ve yurt içi net satışları dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden takdiren 274 milyon 409 bin 838,43 lira ve 205 milyon 807 bin 378,83 lira idari para cezası verildi.
Böylece şirkete verilen toplam idari para cezası 480 milyon 217 bin 217 lira oldu.
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