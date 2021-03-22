Kız arkadaşını döven avukata, Baro disiplin soruşturması açtı
Karabük'te kız arkadaşı B.Ü'ı ortak arkadaşlarının evinde darbettiği iddia edilen avukat Sinan A., hakkında Karabük Barosu tarafından disiplin soruşturma başlatıldı.
|22 Mart 2021 17:13
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