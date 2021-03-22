Akademisyen apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybetti
|22 Mart 2021 17:30
|+Aa- Yazdır
Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, 201/8 Sokak numara 40/B'de meydana geldi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı binanın 6'ncı katından düşerek kanlar içinde kaldı. Gündoğan'ı yerde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gündoğan'ın olay yerinde öldüğü belirlendi.
Yapılan inceleme sonrası Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın cenazesi, morga kaldırıldı. 1'i avukat 2 yetişkin kızı bulunan Gündoğan'ın sınıf öğretmeni eşinin bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi. Yine bir süre önce Bornova'da yaşadığı ancak evi depremden hasar görünce Buca'ya taşındığı kaydedildi. Öte yandan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın, Bayburt'ta köylülerin yıllardır çıra diye yaktığı alandaki maddenin "doğal kehribar" olduğunun tespit edilmesinde görev alan ekipte yer aldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor
22 Mart 2021 20:03
|THY nisan ayı uçuş planını duyurdu
22 Mart 2021 19:58
|'Karadeniz'de seyahatler ve eğitim denetim altına alınmalı'
22 Mart 2021 19:20
|Doğu Anadolu Bölgesi'nde 6 il için fırtına uyarısı
22 Mart 2021 19:10
|Koronaya yakalanan Müjde, bebeği alındıktan sonra hayatını kaybetti
22 Mart 2021 17:46
|Prof. Dr. Şener: Henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir
22 Mart 2021 16:50
|3 başkan yardımcısından sonra belediye başkanı da korona oldu
22 Mart 2021 15:29
|Meteoroji uyardı: Sıcaklıklar 15 derece azalacak
22 Mart 2021 15:26
|Bakan Kurum: Yarın çok geç olmadan suyumuza sahip çıkalım
22 Mart 2021 14:34
|Aşiretten başlık parası ve altın kararı
22 Mart 2021 14:21