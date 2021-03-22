Motorine yapılan 35 kuruşluk indirim fiyatlara yansımayacak
Motorinin litresine yapılacak 35 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.
|22 Mart 2021 17:43
|+Aa- Yazdır
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 35 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.
Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 6,43 liradan, Ankara'da 6,49 liradan, İzmir'de ise 6,52 liradan satılıyor.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MB'nin yeni Başkanı Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
21 Mart 2021 12:45
|Akaryakıta tavan fiyat uygulaması yargıya taşınıyor
18 Mart 2021 09:22
|Akaryakıt 'tavan fiyat' uygulanması kararı alındı
17 Mart 2021 11:03
|2 ilde ekmeğe yapılan zam iptal edilmişti! Bu ilde ekmek 1 lira
14 Mart 2021 17:12
|İstanbul Havalimanı otoparkında mart boyunca yüzde 50 indirim
10 Mart 2021 19:48
|Benzine 30 kuruş zam! Pompaya yansımayacak
09 Mart 2021 17:52
|Enflasyonun gıdası zamlar
04 Mart 2021 06:40
|Mart 2021 kira artış oranı belli oldu
03 Mart 2021 12:11
|Fiyatı, en fazla artan ürün dolmalık biber, en çok düşen ise evcil hayvanlar için gıda
03 Mart 2021 11:36
|İki aylık enflasyon rakamlarına göre, memurlar için enflasyon zammı oluşmak üere
03 Mart 2021 10:40