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Motorine yapılan 35 kuruşluk indirim fiyatlara yansımayacak

Motorinin litresine yapılacak 35 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.
 22 Mart 2021 17:43
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Motorine yapılan 35 kuruşluk indirim fiyatlara yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden motorinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren 35 kuruş indirim yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.

Motorinin litresi İstanbul'da ortalama 6,43 liradan, Ankara'da 6,49 liradan, İzmir'de ise 6,52 liradan satılıyor.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
İhlas Haber Ajansı
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