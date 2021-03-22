PAEM eğitim sonu sınav sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı, PAEM eğitim sonu sınav sonuçlarını açıkladı.
|22 Mart 2021 17:42
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Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde Eğitim-Öğretimini tamamlayan öğrencilerin eğitim sonu sınavları; 03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru Ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 03-05 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştır.
Söz konusu Eğitim Sonu Sınav Sonuçları için tıklayınız.
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