Öğretim elemanı kadroları için ilave atama izni kontenjanları yayımladı
|22 Mart 2021 17:44
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YÖK Başkanlığı "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına İlave Atama İzni " başlıklı bir duyuru yayımladı.
Duyuru da, üniversitelerin öğretim elemanı atamalarında kullandığı atama izni kontenjanları yer aldı.
İşte YÖK'ün açıklaması:
2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına 2021 yılı içinde açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin diğer hususların belirlenmesine dair 8/2/2021 tarihli ve 2021-107 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değişiklik yapan 20/3/2021 tarihli ve 2021/173 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Eki Karar ekte yer almaktadır.
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